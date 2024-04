Toate dronele și rachetele de croazieră au fost doborâte în afara spațiului aerian al țării de către armata israeliană și aliații săi, inclusiv Statele Unite, Regatul Unit, Iordania, Franța.

„Iată cum arată o rată de interceptare de 99%. Imagini operaționale de la sistemul de apărare aeriană care protejează spațiul aerian israelian”, arată armata israeliană, într-o postare pe X.

This is what a 99% interception rate looks like. Operational footage from the Aerial Defense System protecting the Israeli airspace: pic.twitter.com/eAwcUPUDw2