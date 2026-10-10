Ozana Barabancea, în vârstă de 57 de ani, continuă seria transformărilor. După ce a slăbit peste 37 de kilograme, vedeta a apelat și la o intervenție estetică la nivelul feței, iar schimbarea este cu adevărat uimitoare.

Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, în care mărturisește câte este de mulțumită de rezultat.

După ce în ultimele luni a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut și despre intervențiile estetice la care a apelat, vedeta a dezvăluit cum se simte la puțin peste o lună de la operația de lifting facial.

„Am avut o intervenție extraordinară de facelifting. Sunt la o lună și două zile de la operație. Sunt foarte fericită că am rezultatul dorit. Mă simt foarte bine. Vă spun că este o operație ce nu doare. Eu nu mă vindec foarte bine, dar sunt mulțumită de rezultat și am învățat un lucru extraordinar de util pe viață, şi anume răbdarea”, a spus Ozana Barabancea pe Instagram.

„Nu vă dați seama cât de fericită sunt că, după o lună și două zile, pot să mă coafez. La o lună și două zile de la operație am dreptul să mă coafez. Încă nu mă vopsesc. Mi-era dor și mulțumesc tuturor fetelor care au avut grijă de mine și m-au spălat pe cap cu săpun antibacterian. O, Doamne! Și da, și iată că încep să mă mișc și eu ca omul”, a mai adăugat ea.

Ozana barabancea a trecut printr-o transformare vizibilă în mai puțin de un an. Soprana a reușit să slăbească 37 de kilograme, iar schimbarea a fost urmată de mai multe decizii legate de imaginea sa.