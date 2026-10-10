Salariu de 2.000 de euro pentru o săptămână de muncă, dar angajatul trebuie să aibă un nas fin. Locul de muncă inedit din insulele Mării Baltice

Un job unic, cu un salariu de 2.000 de euro pentru doar o săptămână de muncă, este oferit de o organizație turistică din Finlanda, conform portalului sârb de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier.

Persoana angajată trebuie să descopere mirosurile unice ale arhipelagului Turku

Visit Turku Archipelago a lansat un concurs pentru a găsi o persoană care să descopere și să descrie mirosurile naturale ale insulelor din Marea Baltică. „Arhipelagul nostru este una dintre cele mai frumos mirositoare destinații din lume, iar acum vrem să demonstrăm acest lucru”, au transmis organizatorii într-un comunicat oficial.

Campania este susținută de agenția de marketing United Imaginations și îl are ca ambasador pe actorul francez Lambert Wilson, cunoscut din seria de filme „Matrix”. Acesta va ajuta la selecția candidatului ideal.

Ce trebuie să facă angajatul pentru salariul de 2.000 de euro

Contractul va fi semnat pe o perioadă determinată, între 5 și 7 zile, în mai sau iunie 2027, perioada exactă urmând să fie stabilită ulterior. Candidatul selectat va câștiga 2.000 de euro brut, la care se adaugă o compensație legală pentru concediu. De asemenea, toate costurile de transport și cazare vor fi acoperite de angajator, ceea ce înseamnă că persoana aleasă nu va suporta cheltuieli adiționale pentru deplasarea în Finlanda.

Locul de muncă? Insulele spectaculoase ale arhipelagului Turku, pădurile de pini, saunele tradiționale finlandeze și satele locale. Misiunea principală constă în identificarea și descrierea detaliată a mirosurilor caracteristice zonei, pentru a atrage turiști din întreaga lume. Printre aromele ce vor fi explorate se numără mirosul pâinii proaspăt coapte, al aerului sărat al mării, al fumului din saune, al acelor de pin după ploaie și al plantelor locale.

„Viitorul nostru coleg va avea ocazia să documenteze această experiență senzorială unică prin fotografii, videoclipuri și rapoarte, care vor contribui la realizarea unui ghid turistic special dedicat mirosurilor arhipelagului”, au precizat organizatorii pentru Blic.rs.

Singura condiție pe care trebuie să o îndeplinească candidații

Nu este necesară o calificare formală sau experiență anterioară în industria parfumurilor pentru a aplica. Totuși, candidații trebuie să aibă un simț olfactiv dezvoltat, atenție la detalii și abilități excelente de a împărtăși experiențele trăite.

Vârsta minimă pentru a aplica este de 18 ani, iar participanții trebuie să dețină echipament de filmare, precum un smartphone performant, și să fie disponibili în perioada menționată.

Un criteriu esențial îl constituie dreptul legal de a lucra în Finlanda, pe care candidatul trebuie să-l dețină atât la momentul înscrierii, cât și în 2027, când va avea loc activitatea propriu-zisă. Concursul este deschis și participanților din alte țări, cu condiția să îndeplinească acest criteriu legal.

Ce trebuie să facă persoanele interesate de locul de muncă

Procesul de aplicare este unul neobișnuit. Cei interesați trebuie să încarce pe Instagram sau TikTok un videoclip scurt, în care să se prezinte, să aleagă un obiect, să-l miroasă și să descrie mirosul său. Postarea trebuie să fie publică, să includă eticheta specifice. În final, candidații trebuie să completeze un formular pe site-ul oficial al campaniei.

Această oportunitate de muncă este ideală pentru cei care vor să îmbine pasiunea pentru călătorii și natură cu o experiență senzorială unică.