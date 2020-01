View this post on Instagram

Inesperado llegó a #Sinaloa Gracias, a todos los sectores sociales que se unieron y convocaron para esta Premier. Gracias a la prensa, porque su labor es central al difundir este mensaje de apoyo a la vida, la mujer y la familia que lleva Inesperado. Gracias a los estudiantes que respondieron a la convocatoria, participaron, preguntaron; una juventud que se forma y que cuestiona, inquiere, es una juventud que piensa y que puede levantar su voz en defensa de los más vulnerables, como lo expresaron en Sinaloa. Gracias a legisladores, empresarios, iglesias, gobierno, organizaciones sociales. Nos mueve la esperanza. Estamos convencidos de que el amor es la respuesta; con amor es posible sanar las heridas que abren la violencia, el abandono, la pobreza, el individualismo. Un amor activo, un amor comprometido en actos reales de transformación social. #VivaMéxico Viva la familia.