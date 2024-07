Laurențiu Reghecampf s-a îndrăgostit la prima vedere de Corina Caciuc, într-o perioadă în care căsnicia lui cu Anamaria Prodan era deja pe muchie de cuțit. Între timp, cei doi au devenit un cuplu solid și au împreună doi copii, însă amintirea primei lor întâlniri rămâne vie în memoria antrenorului. Prima lor întâlnire a avut loc într-un restaurant luxos din Dubai, oraș care a devenit martorul începutului poveștii lor de dragoste.

Relația dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc a început în urmă cu aproape patru ani, când antrenorul era încă oficial căsătorit cu Anamaria Prodan. Deși au anunțat divorțul, acesta nu a fost încă finalizat, iar scandalul dintre cei doi continuă să fie intens mediatizat.

Recent, Reghecampf a rememorat prima ieșire la restaurant cu Corina Caciuc. El își amintește cu exactitate ce au mâncat și cum s-a născut povestea lor de dragoste.

​„Eu sunt romantic! Am dus-o la restaurant, i-am dat niște creveți d-ăia mari în Dubai. Și i-am zis: «Uite, am comandat ceva să mâncăm, sunt cei mai buni creveți». De-ale mele, prostii. Și îmi spune ea: «Erau patru, tu ai mâncat trei, eu am mâncat unul, eram moartă de foame. Îmi era o foame de nu mai vedeam. Și tu ai zis: Eu m-am săturat, nu mai mâncăm nimic».

Am mâncat eu trei. «Eu m-am săturat, nu mai mănânc nimic. Tu mai vrei ceva?». Și normal, ce putea să zică? «Nu»! Mereu îmi spune, când mâncăm creveți: «Patru? Mănânci tu trei, te-ai săturat și apoi nu mai mâncăm nimic». Aveam niște prieteni comuni, ne-am întâlnit, i-am scris, am vorbit, a fost și ziua ei. S-au legat lucrurile. A fost să fie. Întotdeauna când se întâmplă lucruri de genul ăsta, trebuie să fie un culoar. Trebuie să se întâmple ceva.

În primul rând, libertatea pe care o aveam eu. Faptul că eu eram singur, Anamaria nu stătea cu mine, din motivele ei, pe care nu le spunem. În fine, nici nu mă interesează. Faptul că s-au legat toate lucrurile astea așa, există un motiv. Și eu întotdeauna zic că lucrurile astea vin de undeva. Ca să poți să ai relație așa puternică și ca toate lucrurile să meargă în direcția care trebuie, trebuie să fie… așa a fost să fie”, a spus Laurențiu Reghecampf pe YouTube, la podcastul lui Bursucu.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o”

Prima lor întâlnire a avut loc la un eveniment, unde Reghecampf a fost imediat cucerit de farmecul și prezența Corinei. Determinat să o cunoască mai bine, a încercat ulterior să ia legătura cu ea.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea.

Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape 1 an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva.

Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă!”, a spus Laurențiu Reghecampf, anul trecut, într-un podcast.

