Novorossiisk, cel mai mare oraș portuar rusesc de la Marea Neagră, se confruntă cu o criză acută de combustibil. Potrivit HVG, nicio benzinărie din oraș nu avea benzină disponibilă, iar unele au rămas fără motorină. Problema persistă încă din luna iunie, iar situația s-a agravat din cauza cererii crescute din Crimeea, unde stocurile de combustibil s-au epuizat.

Pentru a veni în sprijinul localnicilor, a fost lansată o hartă care indică benzinăriile unde mai sunt disponibile carburanți. Punctele marcate cu un cerc verde au cel puțin motorină, însă cozile la pompă sunt uriașe. „La o benzinărie, erau aproximativ o sută de mașini care așteptau să se alimenteze”, au raportat localnicii.

În primele zile ale crizei, combustibilul era disponibil doar pentru deținătorii de carduri de benzină emise de companii. De curând, câteva benzinării au reînceput să vândă benzină cu cifră octanică de 92, dar, conform datelor, 22 dintre cele 33 de stații din oraș încă nu au stocuri disponibile.

Problemele legate de combustibil au fost declanșate de atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, care au paralizat producția. Drept urmare, Kremlinul a anunțat că ia în calcul importul de combustibil pentru a acoperi deficitul intern.