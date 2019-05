Unde și-a făcut apariția Valentina Pelinel. La petrecere cu fiul ei, Milan | FOTO

După ce a devenit mămică de gemene, Valentina Pelinel a preferat să își vadă liniștită de viața, departe de ochii curioșilor. Chiar și pe rețelele de socializare, vedeta a postat foarte rar. Acum, Valentina Pelinel a fost prezentă la petrecerea de ziua de naștere a uneia dintre prietenele ei apropiate, make-up artistul Elena Ciftci.

Valentina Pelinel a fost însoțită de Milan, fiul său și al omului de afaceri Cristi Borcea.

Îmbrăcată sport, în pantaloni de trening și tricou, Valentina Pelinel a pozat fericită alături de fiul său, dar sărbătorită, dar și de celelalte invitate la petrecere.

„Vă mulțumesc scumpele mele prietene ♥️pentru că mi-ați fost alături și azi și pentru că mi-ați făcut ziua mai frumoasă ??

15.05.2019 este pentru mine acum o zi specială, deosebită pentru că v-am avut pe voi lângă mine și am făcut lucruri spontane și frumoase, emoția trăită alături de voi ne definește prietenia”, a scris Elena Ciftci în dreptul imaginii cu Valentina Pelinel și celelalte prietene ale sale.

În data de 12 septembrie 2018, Valentina Pelinel s-a cununat civil cu omul de afaceri Cristi Borcea. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună un copil, Milan, care a venit pe lume în anul 2016. În data de 1 martie 2019, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au devenit din nou părinți de gemene, Indira Maria și Rania Maria. În data de 30 septembrie a anului trecut, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au făcut nunta în Ungaria.

Cristi Borcea are, în total, nouă copii. Alina Vidican are doi copii cu omul de afaceri Cristi Borcea: Alexandru și Gloria. Din căsnicia Mihaelei Borcea cu Cristi Borcea au rezultat trei copii, Patrick și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. De asemenea, fostul acționar de la clubul Dinamo mai are un copil dintr-o relație cu o avocată.

Cristi Borcea a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri.

Citește și:

Citește mai multe despre Valentina Pelinel pe Libertatea.