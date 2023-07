În acest an, Vica Blochina nu a mai putut să meargă într-o vacanță în care să se distreze așa cum obișnuia până acum, pentru că recent a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului. Vedeta se află acum în Turcia, într-un resort de lux. Ea nu este singură, ci însoțită de buna ei prietenă Ella, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”, show-ul matrimonial de la Kanal D.

„După foarte mulți ani am ales să merg în Turcia la un resort, eu nu sunt adepta resorturilor, că aici de obicei e mai mult pentru copii, dar acum sunt într-o locație pe care foarte multă lume a lăudat-o, aici găsești absolut tot ce ai nevoie. Pentru că eu mi-am făcut o operație la stomac, eu nu pot merge la distracție, nu pot nici să mănânc, nici să beau, și am zis să fac ceva pe liniște, am ales un resort foarte mișto în Turcia, am all-inclusive, pot să ciugulesc când vreau eu, prefer să mănânc foarte puțin, dar mai des. Sunt condiții foarte, foarte bune aici, am ales Turcia cea mai convenabilă variantă pentru acest an. Sigur dacă mergeam în altă parte mai pe distracție îmi era greu și sigur greșeam din punct de vedere alimentar. Stau o săptămână în vacanță”, a spus Vica Blochina pentru Spynews.ro.

„Cea mai ieftină cameră pentru 7 zile costă 7200 de euro”

Fosta balerină nu s-a uitat deloc la bani când a ales hotelul la care să își petreacă următoarele zile. Vica Blochina a povestit că la acest hotel vin și celebrități precum J.Lo, Christina Aquilera sau Jason Darulo.

„Cea mai ieftină cameră pentru 7 zile costă 7200 de euro, pe aceasta am ales-o eu. Mi s-au confirmat toate review-urile hotelului pe care le-am citit înainte să vin. Ce m-a convins pe mine să vin în acest loc e că în fiecare an sunt invitați pentru oaspeții hotelului cântăreți foarte renumiți, vin de exemplu J.Lo, Christina Aquilera, Black Coffee, Jason Darulo o să vină acum în vara aceasta. Mi s-a părut wow, că dacă ești cazat în acest hotel ai totul inclus, chiar și aceste concerte cu mari cântăreți.”

„Pentru mine e mult prea multă liniște, mie îmi place să am distracție”

Deși resortul în care stă este spectaculos și are parte de servicii de lux, Vica Blochina este tot cu gândul la vacanțele în care petrecea până dimineața alături de prietenii ei.

„Este extrem de cald, vreau să spun că e foarte cald, 40 și ceva de grade. Sunt niște servicii wow, unii îți șterg ochelarii, alții îți aduc fructe, deci ești ca în paradis, e tot ce îți dorești. Stăm pe ponton pe mare, aici facem plajă, e suportabilă vremea.

Pentru mine e mult prea multă liniște, mie îmi place să am distracție, nu doar să stau să citesc și să dorm, eu încă mă simt ca la 20 și ceva de ani, pentru mine e mult prea multă liniște. Sunt foarte mulți ruși pe aici, doar un cuplu de români am văzut, mai toți oamenii sunt ruși, oameni foarte cunoscuți și vedete foarte mari. Cine vrea liniște și relaxare să vină aici, dar cine vrea nebunie și distracție nu e pentru ei aici”, a mai zis Vica Blochina.

„Eu pot să mănânc doar 7 înghițituri la o masă și nu pot”

După operația de micșorare a stomacului, Vica Blochina trebuie să respecte recomandările medicului. Din păcate, ea nu se poate bucura de mâncarea delicioasă de la hotel.

„Turcia e renumită pentru all inclusive, deci dacă vă uitați pe Instagram la mine o să vedeți câtă mâncare e și cum e prezentată, intri aici și mănânci cu ochii, gândește-te că eu pot să mănânc doar 7 înghițituri la o masă și nu pot, e foarte frustrant că nu pot să mănânc, că aș mânca și una și alta, dar pe de altă parte știu că în continuare nu o să pun niciun gram pe mine”, a mai zis ea.

