Elvira Deatcu, actriță la Odeon și, din toamnă, parte a serialului „Vlad” de la PRO TV, citește ori de câte ori are câteva minute libere. Ce? „Pot să spun că sunt într-o perioadă românească, am citit Blaga, Istrati, Liviu Iancu”, a precizat ea.

Elvira Deatcu

Monica Davidescu, actriță la Teatrul Național București, poate vorbi ore întregi despre autorii și textele care îi plac. „M-a impresionat recent „Testamentul lui Abraham”, de Igor Bergler. Acum citesc „Biblia pierdută”, de același autor. Îmi plac Dan Brown și Svetlana Alexievici (laureată a premiului Nobel pentru literatură – n.r.), am pe noptieră ultima carte a lui Dinu Săraru, „Jurnalul unui personaj controversat”, dar și piese de teatru, diverși autori. Lectura te face să te descoperi și să descoperi lumea”, ne-a mărturisit ea.

Monica Davidescu



Un alt actor celebru, Marius Bodochi, are plăcerea de a citi tot ce îi pică în mână. „Am un birou unde țin texte – ce altceva să țin? În prezent am „Cartea de Nisip”, a lui Jorge Luis Borges, am citit-o mai de mult, dar am făcut curat printre cărți, pentru că mai trebuie să faci curat printre ele”.

Deși locuiește de 25 de ani în București, actorul nu și-a adus biblioteca în Capitală: „Am foarte multe cărți la Cluj-Napoca”, a precizat acesta.

Marius Bodochi

Bodochi este entuziasmat de recomandările pe care le primește și abia așteaptă momentele în care se afundă paginile unui volum.

„Am primit niște cărți de la Muzeul Literaturii Române, de la domnul Cristescu, și am un studiu despre Cehov pe care urmează să-l citesc. Îmi place tare mult Cehov. Când primesc sau găsesc ceva despre Cehov, citesc. Mă refer la povestirile lui senzaționale, felul în care descrie personajele și cum pune în pagină caracterul personajelor. Îmi place foarte mult teatrul englez contemporan . Mă gândesc la Harold Pinter – Îngrijitorul, un text pe care voiam să îl fac și nu l-am făcut. „Privește înapoi cu mânie” – John Osborne, un alt mare autor, l-am jucat acum 40 de ani. Și teatrul american contemporan îmi place, textul pe care îl joc la „Național”, „Două pe față, două pe dos”, de Theresa Rebeck, o autoare în vogă la ora asta în America”, ne-a înșirat Bodochi preferințele.

Maia Morgenstern



Indiferent de locul în care se află, Maia Morgenstern are la îndemână o carte. Cititul este un hobby pentru care găsește întotdeauna timp. „Acum citesc Ludmila Ulițkaia, citesc Yuval Noah Harari, două cărți – „21 de lecții” și „Sapiens – Scurtă istorie a omenirii”. Am o carte la teatru, una în valiza galbenă și una pe noptieră, acasă”, a precizat ea.

Ela Crăciun



Ela Crăciun, prezentatoarea emisiunii „Numai de bine” de la Antena 3, își alege cărțile în funcție de stare.

„Mi-a plăcut foarte mult volumul „Memoriile unei gheișe”, de Arthur Golden. Pe mine o carte trebuie să mă atragă de la primele pagini și atunci nu o mai las. Am citit pe jumătate cartea lui Michelle Obama, „Povestea mea”, nu am apucat să o termin, dar o s-o iau cu mine în vacanță și mai am una pe care îmi doresc foarte mult să o citesc, am înțeles că este genială: „Cum să fii o mamă leneșă”, de Anna Bîcova. Am perioade în care sunt mai mult pe psihologie, altele în care sunt pe parenting sau pe povești de dragoste, ca să mă mai relaxez puțin”, ne-a mărturisit Ela.

Ioana Ginghină

Ioana Ginghină abordează de ceva vreme cărți motivaționale și de dezvoltare personală – lucru de înțeles, de vreme ce a trecut printr-un divorț dureros de Alexandru Papadopol, tatăl fiicei sale.

„Am mai multe cărți pe noptieră. Citesc Eckhart Tolle, „Puterea Prezentului”. O tot citesc și recitesc. La fel fac cu „Regăsește-ți strălucirea”, de Andreea Filip, mai ales pe partea de fericire. Mai am pe noptieră, și o citesc când găsesc timp, «Călătoria sufletelor”, de Michael Newton. E tot despre suflet. Este un psihiatru care făcea terapie prin hipnoză și a descoperit că noi avem viață și între vieți. Îți explici niște chestii.

Toată lumea zice: „Ce mică e lumea, mă întâlnesc și cu ăla, și cu ăla!». Se pare că de aceea e mică lumea, că avem niște suflete-pereche, suntem într-un grup tot timpul”, a declarat, pentru Libertatea, Ioana Ginghină.

Cristina Cioran

Actrița Cristina Cioran are momente în care devorează cărțile și perioade în care nu prea are timp de lectură:

„Spre rușinea mea, nu am reușit să termin de citit „Solenoid”, de Cărtărescu. Asta e pe noptieră. Am seri când reușesc să citesc 100 de pagini și altele, când abia reușesc să citesc două, din pricina somnului. Irving Stone mi-a plăcut foarte mult cu povestea lui Michelangelo, „Agonie și extaz”. Cumva, studenția mea a fost marcată de „Alchimistul” lui Paulo Coelho. Iar despre Cărtărescu pot spune că e, cel puțin pentru mine, un mister și un adevăr”.

