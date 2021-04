Stiri Mondene Visul cel mare al lui Fuego. Ce își dorește neapărat să facă: „N-am arătat nici jumătate din tot ce pot eu” De Cristina Pîrvu, . Ultimul update Duminică, 04 aprilie 2021, 12:12

Are 44 de ani și de foarte mult timp urcă pe scenă și impresionează cu talentul său. Are o mulțime de fani, o adevărată comunitate. Fuego e în prezent artist, dar și moderator de televiziune, are o emisiune la TVR 2. Acesta a dezvăluit care e visul lui cel mare, ce nu a reușit până acum.