Viviana Sposub și George Burcea s-au îndrăgostit iremediabil când s-au întâlnit la „Ferma”. Înainte de a participa la emisiunea de la PRO TV, Viviana Sposub a lucrat la „Vorbește lumea”, asta după ce și-a dat demisia de la Antena 1. Atunci ea l-a cunoscut pe Radu Ciucă, asistentul lui Cătălin Măruță, cu care a avut o relație în mare secret.

Nu mulți știau că între Viviana Sposub și Radu Ciucă a existat ceva mai mult decât o relație de prietenie. Cei doi au avut o relație în mare secret și s-au despărțit înainte cu câteva luni ca aceasta să participe la „Ferma”. Relația lor a fost una ferită de ochii lumii, astfel că nu s-au afișat niciodată împreună.

În cadrul unui podcast, asistentul lui Cătălin Măruță, a vorbit despre perioada în care a avut o relație cu concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, relatează VIVA!.

„Nu vorbim de Viviana cu înșelatul. Înainte, cu mult înainte ne-am despărțit, relația noastră era terminată cu câteva luni înainte să plece la Fermă. Nu ea m-a înșelat, sau nu cred. Cea care m-a înșelat, m-a înșelat cu fostul, pe care îl înșelase cu mine. La momentul ăla, am zis că trecem peste, dar nu am putut, mi-a rămas în cap, nu mai aveam încredere deloc”, a declarat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Întrebat dacă a cunoscut dragostea adevărată, Radu Ciucă a răspuns că da. Asistentul lui Cătălin Măruță a povestit că a fost înșelat, iar povestea de dragoste nu s-a terminat prea bine pentru el.

„Cred că am trăit-o la un moment dat. Nu s-a terminat prea plăcut pentru mine, dar am trăit-o (n.r. – adevărata iubire). Am fost înșelat și am și aflat. Am crezut că pot trece peste, dar nu am reușit (n.r. – o altă iubită, nu Viviana). Nu e despre acea persoană pe care… O știi și pe cealaltă. Ultima dată când am vorbit despre ea mi-a dat block pe Instagram. În continuare suntem blocați cred, așa că sunt ok cu asta. Are relație, e bine acum, acolo unde e, e mai bine așa”, a mai spus Radu Ciucă.

În martie 2020, Viviana Sposub și Radu Ciucă au fost surprinși în timp ce luau cina împreună într-un restaurant de fițe din zona de Nord a Capitalei. Cei doi nu au anunțat niciodată că au fost împreună la vremea respectivă.

