Volodimir Zelenski cere României și altor vecini ai Ucrainei să lase cerealele să tranziteze teritoriul lor

Președintele Volodimir Zelenski le-a cerut Poloniei, României, Slovaciei și Ungariei să permită tranzitul transporturilor de cereale ucrainene, în contextul blocării exporturilor prin Marea Neagră. Premierul maghiar a declarat că nu se opune transporturilor prin Ungaria, condiția fiind ca acestea să traverseze țara fără să fie destinate pieței interne. Potrivit Reuters, aproximativ 90% din exporturile ucrainene de grâu, porumb și semințe de floarea-soarelui trec, în mod obișnuit, prin Marea Neagră.

Ucraina cere ajutorul României și altor vecini pentru exportul cerealelor

Volodimir Zelenski le-a cerut țărilor vecine Polonia, România, Slovacia și Ungaria să permită tranzitul transporturilor de cereale ucrainene, pe fondul blocării exporturilor prin Marea Neagră, a declarat sâmbătă, 17 octombrie, premierul ungar Peter Magyar.

Magyar, care a convenit cu Zelenski, în cadrul discuțiilor de vineri, să relanseze relațiile dintre Ucraina și Ungaria, a afirmat că nu ar avea obiecții față de această măsură dacă transporturile de cereale ar traversa doar teritoriul ungar, pentru a ajunge în alte destinații.

Potrivit lui Peter Magyar, propunerea privind tranzitul cerealelor ar urma să fie bazată pe o soluție discutată la scurt timp după invazia rusă în Ucraina, din februarie 2022.

„(Zelenski) le-a cerut Poloniei, României, Slovaciei, Ungariei și tuturor țărilor vecine să permită tranzitul, așa cum au făcut acum trei sau patru ani, la începutul războiului”, a declarat premierul ungar într-un interviu acordat postului RTL.

Magyar a adoptat o poziție mai puțin conflictuală față de Kiev decât predecesorul său, Viktor Orbán. Cu toate acestea, premierul a afirmat în repetate rânduri că Ungaria nu va trimite arme Ucrainei și a cerut progrese în ceea ce privește drepturile minorității etnice maghiare din această țară. În același timp, Magyar și-a exprimat solidaritatea deplină cu Volodimir Zelenski în fața „agresiunii inumane a Rusiei” împotriva Ucrainei.

Ungaria acceptă tranzitul porumbului spre Europa de Vest

Peter Magyar a declarat că Zelenski i-a explicat, în cadrul discuției lor bilaterale, cât de mult ar ajuta Ucraina posibilitatea de a transporta porumbul către Europa de Vest în trenuri sigilate. „Mi-a spus, în timpul întâlnirii noastre față în față, că i-ar ajuta foarte mult dacă ar putea transporta porumbul în trenuri sigilate către Europa de Vest”, a relatat premierul ungar.

Magyar a afirmat că nu se va opune unei asemenea soluții, atât timp cât transporturile doar traversează Ungaria și sunt destinate altor piețe. „Am spus că, atât timp cât doar tranzitează țara, nu va exista niciun impediment”, a declarat acesta.

Condiția indică faptul că Ungaria ar accepta transporturile în tranzit, fără ca cerealele ucrainene să fie destinate pieței sale interne.

Recolta slabă de porumb din UE sporește presiunea asupra pieței

Propunerea apare într-un context dificil pentru producția agricolă europeană. La sfârșitul lunii august, Comisia Europeană a estimat că recolta de porumb a Uniunii Europene, a doua cea mai importantă cultură de cereale a blocului comunitar, ar urma să ajungă la 50,1 milioane de tone în 2026. Aceasta ar reprezenta cel mai scăzut nivel din aproape două decenii și o cantitate cu aproximativ o cincime mai mică decât media ultimilor trei ani.

Franța și Ungaria s-au numărat printre țările în care fermierii au fost afectați în mod deosebit de temperaturile record și de secetă, care au compromis culturile de porumb. În aceste condiții, posibilitatea transportării cerealelor ucrainene către piețele europene devine relevantă atât pentru exportatorii ucraineni, cât și pentru aprovizionarea regională.