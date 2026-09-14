Accident cumplit în Veneția: o barcă în care se aflau doi tineri căsătoriți ce așteptau un copil a fost spulberată de un taxi naval. Bărbatul a murit, soția este căutată de scafandri.

Sean și Gabriella așteptau primul lor copil

Tragedia a avut loc la primele ore ale dimineții de sâmbătă, în canalul Tessera din Laguna Veneției, într-un moment în care traficul pe apă era încă redus. Ambarcațiunea de mici dimensiuni în care se aflau cei doi soți a fost lovită în plin de un taxi naval, relatează Il Gazzettino. Impactul a fost extrem de puternic, provocând distrugerea bărcii și rănirea gravă a celor doi tineri. Cei doi plecaseră din Burano, unde locuiesc, în căutare de momeală.

La scurt timp după impact, Sean Michieli a fost preluat de echipajele de prim ajutor și transportat de urgență la spital.

Starea tânărului a fost critică încă din prima clipă, motiv pentru care a fost internat direct la secția de terapie intensivă. Din păcate, după două zile, din cauza leziunilor cerebrale suferite, tânărul a fost declarat în moarte cerebrală. Șase ore mai târziu a fost înregistrat oficial decesul acestuia.

În paralel cu evoluția dramatică de la spital, operațiunile de salvare și căutare desfășurate de autoritățile navale italiene nu au înregistrat încă un rezultat. Soția lui Sean, Gabriella, în vârstă de 26 de ani, de origine braziliană, care este însărcinată cu primul lor copil, rămâne în continuare dată dispărută în apele lagunei.

Scafandrii și echipajele Gărzii de Coastă continuă să verifice sectoarele din apropierea locului în care a avut loc coliziunea, sperând să găsească orice indiciu care să ducă la localizarea ei.

Geanta femeii a fost găsită în barcă

Ancheta desfășurată continuă să scoată la iveală noi detalii, în timp ce anchetatorii încearcă să reconstituie pas cu pas momentele tragediei. Din primele date ale investigației, mica barcă cu motor condusă de Sean Michieli, un pescar în vârstă de 25 de ani, s-a ciocnit violent cu un taxi naval care se deplasa în mare viteză către aeroportul din Veneția.

Cazul are numeroase neclarități pe care autoritățile italiene încearcă să le elucideze. Obiectivul principal al anchetatorilor este de a stabili cu exactitate dinamica coliziunii. În paralel, forțele de ordine încearcă să facă lumină în privința dispariției Gabriellei Querino, soția însărcinată a tânărului.

Deși prezența tinerei pe ambarcațiune a fost pusă sub semnul întrebării în primele ore de la producerea accidentului, investigațiile au luat o nouă întorsătură. Oamenii legii au adunat noi dovezi care confirmă ipoteza că femeia se afla alături de soțul ei în momentul impactului.

A fost găsită geanta tinerei de origine braziliană, în interiorul căreia se găseau documentele sale de identitate și mai multe bunuri personale.

În paralel, familia Gabriellei, stabilită în Brazilia, a făcut deja demersurile legale și a depus o plângere oficială privind dispariția acesteia. Autoritățile italiene mențin legătura cu rudele tinerei și continuă verificările pentru localizarea ei.

Viteza excesivă a taxiului, posibila cauză a tragediei

Conform cercetărilor preliminare, cauza principală a nenorocirii pare a fi viteza excesivă cu care se deplasa taxiul naval în momentul impactului.

Măsurătorile arată că vehiculul naviga cu o viteză de aproape 40 de kilometri pe oră, în condițiile în care limita legală impusă pe acel sector al lagunei este de doar 20 de kilometri pe oră.

La o asemenea viteză, ambarcațiunea de transport, de aproximativ 40 de tone, s-a transformat într-un vehicul extrem de periculos care a apărut brusc pe direcția de mers a celor doi tineri.

Raportul tehnic preliminar descrie un impact perpendicular devastator. În momentul coliziunii, taxiul a distrus partea laterală a micii bărci cu motor. Sean Michieli a fost lovit violent și lăsat inconștient, iar Gabriella, care se afla pe scaunul din față, a fost aruncată în apă.

Pompierii au căutat pe fundul canalului care duce la Tessera până ieri, cu puțin înainte de ora 20:00, iar un elicopter a efectuat zeci de survoluri ale zonei. Cu toate acestea, nu există nicio urmă de Gabriella.

Un alt aspect îngrijorător este legat de faptul că cei doi soți s-ar fi certat cu câteva zile înainte de tragedie, iar Gabriella sunase acasă spunând că vrea să se întoarcă în Brazilia.