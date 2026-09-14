În urmă cu aproximativ două săptămâni, Laurențiu Reghecampf junior, cunoscut de toată lumea drept Bebeto, a împlinit 18 ani, iar cu doar două zile înaintea zilei lui de naștere, tânărul a avut parte de o petrecere grandioasă de majorat.

De la eveniment nu au lipsit mama tânărului, Anamaria Prodan, și celelalte două fiice pe care le are impresara: Sarah și Rebecca. Dar nici Roland Gavril, iubitul impresarei, și Nuți, celebra bonă a familiei.

Printre cei care au întreținut atmosfera s-au regăsit Tzancă Uraganul și Costel Biju, iar întreaga petrecere la care au participat peste 100 de persoane ar fi costat aproximativ 100.000 de euro!

Printre cadourile primite de Bebeto la petrecerea de majorat s-au regăsit un duplex în cartierul Pipera, un Audi SQ8 și un apartament în Dubai, dar după ce petrecerea s-a terminat, el a dezvăluit care a fost „cadoul” de suflet.

„A fost o petrecere foarte frumoasă și, sincer, cel mai important «cadou» pentru mine a fost prezența mamei mele. Faptul că a fost acolo, alături de mine, într-un moment atât de important, a însemnat enorm. Până la urmă, lucrurile materiale sunt frumoase, dar pentru mine contează mult mai mult să am aproape oamenii pe care îi iubesc. Să îmi petrec această zi alături de familie și de prieteni a fost cel mai frumos lucru.

Nu aș putea spune că a fost o anumită urare care să iasă neapărat în evidență. Bineînțeles că toate mesajele și urările primite au fost foarte frumoase și am apreciat enorm faptul că prietenii mei s-au gândit la mine și au fost acolo. Dar cred că ceea ce m-a bucurat cel mai mult a fost pur și simplu să îi văd pe toți împreună, atât familia, cât și prietenii mei, și să ne simțim foarte bine împreună. Pentru mine, acela a fost momentul cu adevărat special”, a spus Laurențiu Reghecampf junior pentru clasament.ro.

Întrebat ce își dorește să se întâmple pe plan personal în viața lui, acum că este major, fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf a precizat că vrea să fie cât mai bun cu oamenii din jur și să păstreze valorile pe care familia lui i le-a insuflat.