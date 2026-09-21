Aproximativ 32.000 de videoclipuri ilegale, realizate la Oktoberfest 2026, arătând femei filmate fără consimțământ, sub desuuri, au fost distribuite pe platforme precum YouTube și TikTok. Unele conturi cer bani pentru acces, având peste 100.000 de urmăritori, transmite Bild.

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Mii de videoclipuri ilegale, realizate în mod clandestin la Oktoberfest, au ajuns pe rețelele sociale. Aproximativ 32.000 de astfel de înregistrări, care arată femei filmate sub fuste sau rochii fără consimțământul acestora, se răspândesc pe platforme precum YouTube și TikTok, iar unele conturi care distribuie aceste imagini cer bani pentru abonamente, având peste 100.000 de urmăritori.

Ce este „upskirting”

Acest fenomen, cunoscut sub numele de „upskirting”, implică utilizarea telefoanelor inteligente, suficient de mici și discrete, pentru a realiza astfel de înregistrări.

„Este vorba despre o încălcare gravă a intimității și a drepturilor fundamentale ale femeilor”, a explicat un specialist în drepturile omului.

Potrivit Süddeutsche Zeitung, Benjamin Shultz, doctorand la Universitatea de Științe Aplicate Neu-Ulm, a analizat datele și a identificat volumul uriaș de materiale distribuite ilegal.

Platformele sociale, cum ar fi cele administrate de compania Meta, au recunoscut că astfel de videoclipuri încalcă regulile interne.

„Eliminăm conținutul imediat ce suntem informați despre existența acestuia”, a declarat un reprezentant Meta.

Cu toate acestea, rămân cazuri în care materialele raportate nu sunt eliminate prompt, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la eficiența măsurilor de moderare.

Atenția la „Teufelsrad”

O locație frecvent menționată în aceste videoclipuri este atracția „Teufelsrad” de la Oktoberfest, unde se pare că majoritatea filmărilor ilegale au fost realizate.

Acest fapt subliniază nevoia de măsuri suplimentare pentru protejarea intimității participanților la evenimente de masă.

Autoritățile din Germania avertizează că producerea sau distribuirea unor astfel de materiale constituie o infracțiune gravă, conform articolului 184k din Codul Penal german.

Pedeapsa poate varia de la amendă până la doi ani de închisoare.

În contextul începerii ediției din 2026 a festivalului Oktoberfest, sâmbătă, poliția din München a lansat un apel către toate persoanele afectate să ia măsuri imediate în cazul în care suspectează că sunt victime ale acestui tip de hărțuire.