O halbă de un litru de bere la Oktoberfest 2026 costă, în medie, 15,61 euro. Prețul este cu 2,4% mai mare decât anul trecut, însă scumpirea acumulată în ultimele patru decenii depășește cu mult inflația generală din Germania, potrivit Deutsche Welle.

Cât costă berea la Oktoberfest 2026

O halbă tradițională de un litru, cunoscută în Germania drept „Maß”, ajunge în medie la 15,61 euro la Oktoberfest 2026, potrivit unei analize realizate de economistul Andreas Rees, economist-șef al UniCredit în Germania.

Prețurile diferă însă de la un cort la altul. Potrivit site-ului oficial al Oktoberfest, în 2026 un litru de bere costă între 14,80 și 15,90 euro. Media este cu 2,38% mai mare decât în 2025.

Festivalul de la München, cea dea 191 ediție, se desfășoară în perioada 19 septembrie - 4 octombrie 2026, pe Theresienwiese.

Există și corturi unde o halbă de bere de un litru se vinde cu 18,40 Euro, cum este Kufflers Weinzelt, care vinde bere de grâu și o selecție de vinuri. Trei formații diferite concertează zilnic în Cortul de Vinuri Kuffler, potrivit site-ului oficial al Oktoberfest.

Berea s-a scumpit mult mai repede decât alte produse

Diferența devine mult mai vizibilă dacă este analizată evoluția din ultimele decenii.

În 1985, o halbă de un litru costa aproximativ 6,25 mărci germane, echivalentul a circa 3,20 euro după conversia la cursul fix al monedei europene.

În 2026, prețul mediu a ajuns la 15,61 euro. Asta înseamnă o creștere cu aproximativ 400% în patru decenii.

În aceeași perioadă, prețurile de consum din Germania au crescut cu aproximativ 120%, potrivit analizei citate de Deutsche Welle.

Deși berea de la Oktoberfest este mult mai scumpă decât în urmă cu 40 de ani, ritmul de creștere din acest an este relativ redus.

Prețul mediu al unei halbe este cu 2,4% mai mare față de 2025, în timp ce inflația generală estimată în Germania este de aproape 3%.

Potrivit analizei lui Andreas Rees, aceasta este cea mai mică majorare anuală a prețului berii de la Oktoberfest din ultimele două decenii.

Halba de bere oficială a comercianților de la Oktoberfest 2026 a fost prezentată în iulie Sursa foto: GettyImages

De ce costă atât de mult o halbă de bere în timpul festivalului din Munchen

Prețul berii nu este stabilit direct de Primăria München. Proprietarii corturilor stabilesc tarifele, iar municipalitatea verifică prețurile în calitate de organizator al festivalului.

În calcul intră mai multe costuri: energia, salariile, materia primă, amenajarea și funcționarea corturilor, securitatea și cererea foarte mare din timpul festivalului.

„Prețurile berii la Oktoberfest depind de un amestec aparte de recolte, prețuri la energie, salarii, costuri la corturi, securitate și disponibilitatea a milioane de vizitatori de a cheltui generos.”, a explicat economistul Andreas Rees, citat de Deutsche Welle.

În 2026, prețurile hameiului au scăzut, în timp ce cele pentru orzul folosit la fabricarea malțului s-au stabilizat, ceea ce ar putea explica parțial ritmul mai redus al scumpirii, potrivit lui Rees.

Oktoberfest atrage milioane de vizitatori

Oktoberfest este unul dintre cele mai mari evenimente populare din lume și atrage anual milioane de persoane la München.

Organizat încă din 1810, celebrul festival Oktoberfest se desfășoară la Wiesn - denumire provenită din dialectul local pentru Theresienwiese, spațiul expozițional din München botezat în cinstea prințesei moștenitoare Therese de Saxa-Hildburghausen.

„Oktoberfest este cel mai mare festival folcloric din lume, o adevărată operă de artă în sine și o parte din sufletul orașului München. Este o tradiție prin care obiceiurile și stilul de viață bavarez își găsesc o reînnoire plină de viață chiar aici. Oktoberfest întruchipează sentimentul de „acasă” și ospitalitatea locuitorilor din München – un festival folcloric pentru toată lumea, care oferă o mare varietate de experiențe încântătoare pentru toate simțurile, la cel mai înalt nivel de calitate. Esența mărcii Oktoberfest întruchipează legăturile, experiențele împărtășite și bucuria de a trăi.”, aflăm de pe site-ul oficial.

Pentru ediția din 2026 sunt așteptați între 6 și 7 milioane de vizitatori. Festivalul începe oficial sâmbătă, pe 19 septembrie, când primarul Münchenului deschide primul butoi de bere în cortul Schottenhamel, la ora 12:00.