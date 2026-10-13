„Orice amânare de achiziție a unei locuințe înseamnă a cumpăra mai scump în viitor”, Bogdan Bălașa, General Manager HILS Development

Să cumperi un apartament în București acum sau să mai aștepți? Este întrebarea la care încearcă să găsească un răspuns tot mai mulți români. Bogdan Bălașa, General Manager HILS Development, vorbește în cadrul interviurilor Imobiliare.ro, despre evoluția cererii, prețurile din diferite zone ale Capitalei și criteriile pe care cumpărătorii ar trebui să le urmărească înainte de a lua o decizie.

Ce se întâmplă cu piața imobiliară din București?

După blocajele administrative care au afectat tranzacțiile în 2026, reprezentantul HILS Development observă o creștere a interesului pentru locuințe. „Este o efervescență interesantă în momentul de față, în piața rezidențială din București. După perioada concediilor, acum deja am reluat activitatea și lucrul acesta se vede în numărul crescut de întâlniri de la birou cu potențialii clienți”, spune acesta.

Compania estimează că va finaliza aproximativ 1.000 de apartamente în 2026 și alte 1.000 în 2027 și 2028.

Cât costă un apartament în estul și nordul Capitalei?

Prețurile, în cadrul proiectelor dezvoltate de HILS Development diferă în funcție de zonă și de caracteristicile proiectului. Potrivit lui Bogdan Bălașa, în zona Republica, unele locuințe au prețuri sub 2.000 de euro/mp util, fără TVA. În zona Pallady, prețul mediu este de aproximativ 2.100-2.200 de euro/mp, fără TVA, în timp ce în nordul Capitalei, în zona Pipera, prețurile ajung la 2.400-2.500 de euro/mp util, fără TVA.

Acesta consideră că evoluția prețurilor va rămâne pozitivă, pe fondul creșterii costurilor de construcție.

Ce contează mai mult decât prețul când cumperi o locuință?

Potrivit reprezentantului HILS Development, cumpărătorii sunt tot mai atenți la istoricul dezvoltatorului și la ceea ce primesc în schimbul banilor. „Cumpărătorul este interesat să vadă ce am mai construit în trecut, cum arată acele proiecte. Totodată vor să discute cu oamenii care au cumpărat în proiectele respective, să-i întrebe dacă ei sunt mulțumiți”, explică Bogdan Bălașa.

Contează și amplasarea, accesul la metrou, transportul public și apropierea de școli, servicii medicale și spații de recreere. În plus, ansamblurile rezidențiale care includ facilități comerciale și alte funcțiuni devin tot mai atractive.