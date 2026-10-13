„Sunt ultimele oportunități de a prinde cele mai bune deal-uri imobiliare,” Vlad Musteață, CEO Nord Bucharest Investments. Ce caută cumpărătorii în București și de ce se schimbă piața

Piața imobiliară din București se schimbă, iar cumpărătorii sunt tot mai atenți la buget și la calitatea locuințelor. Vlad Musteață, CEO Nord Bucharest Investments, declară în cadrul interviurilor Imobiliare.ro că dezvoltatorii au devenit mai flexibili la negocieri, însă ofertele avantajoase ar putea să nu mai dureze mult. „În prezent avem un număr foarte mare de oameni în căutarea unei locuințe, care, din punctul nostru de vedere, în următoarele trei luni doresc să ia această decizie, pe care au amânat-o în ultimul an”, afirmă acesta.

Reduceri de până la 6% la apartamente

În luna august, dezvoltatorii au venit cu discounturi pentru a atrage cumpărători, pe fondul incertitudinilor și al încetinirii pieței. „Dezvoltatorii, mai ales în luna august, ca să încurajeze fluxul de cumpărători [...] au venit cu unele oferte speciale. Discounturile au fost în jur de 5% sau până la 5-6%”, explică Vlad Musteață. Potrivit acestuia, cumpărătorii finali domină piața, iar aproximativ 75% dintre clienții companiei achiziționează prin credit. Cele mai căutate locuințe se încadrează în bugete de 100.000-130.000 de euro.

Una dintre cele mai importante schimbări ale pieței rezidențiale este adaptarea suprafețelor la bugetele cumpărătorilor. Creșterea costurilor de construcție și a prețurilor terenurilor pune presiune asupra dezvoltatorilor, care trebuie să găsească formule prin care să mențină locuințele accesibile.

„Pentru a menține un preț competitiv sau accesibil pentru familii, cumpărători finali, mai ales cu credit, dezvoltatorii au preferat să diminueze suprafețele, păstrând o calitate mai înaltă decât ceea ce se construia patru ani în urmă”, spune CEO-ul Nord Bucharest Investments.

„Prețuri sub 2.000 de euro nu vor mai exista nicăieri în București”

„Multe schimbări care au loc nu vor mai permite să avem prețuri sub 2.000 de euro, nu vor mai exista nicăieri în București”, potrivit lui Vlad Musteață.