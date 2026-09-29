Motivul pentru care Roxana Hulpe nu mai apare în fiecare weekend la pupitrul știrilor Pro TV. „Am zis stop!”

Roxana Hulpe, prezentatoarea știrilor matinale de weekend, de la Pro TV, a postat un mesaj pe contul de socializare, în care explică de ce nu a mai apărut pe micile ecrane în ultima perioadă. În urma mesajelor primite în mediul online, vedeta lămurește situația, ținând să precizeze că a luat o decizie importantă pentru familia ei.

„Ești însărcinată?

Te-ai mutat la Cluj?

Te-ai despărțit?

Ai probleme de sănătate?

Multe astfel de mesaje am primit în această lună. Sunt bine, Slavă Domnului! Nu m-am mutat încă. Doar că Pro Tv le oferă angajaților care sunt de ceva timp în companie acest benefiu: 30 de zile libere! Wow, da!

Noutatea e că de acum nu ne mai vedem în fiecare weekend la jurnalul de dimineață ci doar o dată la 3 săptămâni. Mi-am dorit foarte tare să am dimineți cu fetița mea fără alarme, cu lenevit în pat până târziu, cu clătite și jocuri. Știți voi, în timpul săptămânii îi alergăm cu trezit, grădi, școli și activități. În weekend am zis stop.

Vedem ce iese cu acest program Cu mai mult teren și mai puțin tv în weekend.

Încep de pe 1, așa era!? De joi, da. Că ce începe de luni știm cum sfârșește. De joi pe teren, iar în acest weekend ne vedem și de dimineață la Știrile ProTV , e tura mea. Îți mulțimesc pentru grija ta, pentru atenție și gândurile bune!”, a fost mesajul trasmis de Roxana Hulpe pe contul de socializare.