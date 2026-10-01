Vedete la PRO TV, ea prezentatoare la „MasterChef”, iar el - antrenor la „Vocea României” și prezentator la „Românii au talent”, Gina Pistol și Smiley sunt foarte mândri de fiica lor, Josephine Ana Maria.

Micuța s-a născut pe 9 martie 2021, iar în această toamnă ea a început școala. Astfel că Gina Pistol a vorbit deschis despre cum ea și Smiley se înțeleg în prezent cu Josephine.

Potrivit celor spuse de prezentatoarea de la „MasterChef”, fetița a început să studieze la o școală privată, iar Gina Pistol și Smiley au realizat astfel că fiica lor nu mai este un bebeluș. Mai mult decât atât, vedeta a precizat că ea și soțul ei se mai uită pe fotografiile vechi, când sunt nostalgici.

„Josefine a crescut, a început primul an la o școală privată. Este minunată, ne înțelegem foarte bine cu ea. Noi realizăm că nu mai este un bebeluș, s-a transformat în fetiță mare și ne mai apucă nostalgia. Ne mai uităm așa peste filmulețele cu ea când era mai mică”, a spus Gina Pistol pentru Click.

Vedeta de la PRO TV a dezvăluit și că Josephine este foarte veselă, cântă și dansează, iar ea și Smiley fac cu rândul, în funcție de program, când vine vorba despre dusul micuței la școală și luatul înapoi acasă.

„La școală o ducem în funcție de program. Dacă eu am de dimineață treabă o duce soțul meu, la prânz o iau eu și viceversa. Are un program scurt și chiar e mișto și drumul făcut până la școală și înapoi. Josephine e adorabilă! Cântă, dansează... E un copil foarte vesel. Ne-a adus și mai multă veselie și viață în casă. Ea ne ține în formă, ea este secretul nostru”, a mai afirmat Gina Pistol pentru sursa citată.

În urmă cu aproximativ o săptămână, Gina Pistol oferea alte detalii despre Josephine, afimând că fiica ei și a lui Smiley este foarte inteligentă.

„I-am explicat lui Josephine că, dacă noi avem niște reguli, legate, să zicem, de televizor, ele există cu un motiv. Ea se uită la televizor doar în weekend, sâmbăta și duminica ne uităm împreună la un desen animat sau la un film pentru copii. În weekend are voie și să doarmă cu noi în cameră, în rest doarme în camera ei. Dar i-am spus: «Dacă vii cu argumente bune, orice regulă se poate negocia. Trebuie doar să știi exact ce argumente să aduci»!

Cea mai mare frică a mea este să nu ajungă internetul să-mi crească copilul și ea să ajungă să lipsească din viața reală. Asta este cea mai mare temere a mea. În momentul de față, fac tot ce pot să o ajut să înțeleagă lucrul ăsta. E încă mică, dar, pentru vârsta ei, încerc să-i explic că lumea virtuală poate fi foarte înșelătoare și că este mult mai important să-ți trăiești viața real decât să o «fake»-uiești online.