Cântărețul Mircea Eremia a trecut prin momente dificile din cauza unui accident cu motocicleta, care a avut loc la începutul lunii septembrie. Fratele Alinei Eremia s-a ales cu o fractură de claviculă, însă complicațiile apărute ulterior la investigațiile medicale au impus o intervenție chirurgicală.

După mai bine de două săptămâni în care a lipsit din online și nu a răspuns mesajelor primite, artistul a revenit cu precizări legate de starea sa de sănătate.

Cum se simte Mircea Eremia după operația suferită

Fratele Alinei Eremia a explicat motivul absenței de pe rețelele de socializare, povestind despre operația suferită și perioada de recuperare.

„Probabil v-ați întrebat de ce nu am postat în ultimele două săptămâni, de ce nu am răspuns la mesaje și unde am dispărut. Adevărul e că această perioadă m-a făcut să pun stop la tot. După cum știți, în urma accidentului cu motocicleta, mi-am fracturat clavicula. După câteva controale, am sesizat că nu este totul atât de roz precum pare și a fost nevoie să ajungem la operație. Din fericire, totul a decurs bine, dar perioada de după nu a fost deloc ușoară. A trebuit să stau mai mult în casă, să mă recuperez, nu am avut deloc voie să fac mișcări prea bruște. Practic, semi-mobilizat la pat”, a mărturisit Mircea Eremia pe Instagram.

Mircea Eremia: „ A fost o pauză pe care nu mi-am dorit-o”

Artistul le-a explicat celor care îl urmăresc în online că lipsa de reacție la mesaje s-a datorat stării fizice și lipsei de energie. El este recunoscător atât echipei medicale, cât și celor care s-au gândit la el în tot acest timp.

Artistul este optimist în ceea ce privește recuperarea și că își va recăpăta cât mai repede mobilitatea.