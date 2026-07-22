O cale ferată de peste 120 de kilometri între Europa și Asia

Proiectul poartă numele Istanbul North Rail Crossing, prescurtat INRAIL, și prevede construirea unei linii feroviare noi între Çayırova, pe partea asiatică a Istanbulului, și Çatalca, pe partea europeană. Potrivit documentelor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, proiectul are o lungime de aproximativ 122 de kilometri. Linia va ocoli centrul aglomerat al Istanbulului și va urma, pe o mare parte din traseu, culoarul actualei autostrăzi. Lucrările vor include tuneluri, viaducte și sectoare de cale ferată construite de la zero.

Noua magistrală va avea două fire, va fi electrificată și va permite circulația trenurilor de călători cu până la 160 km/h. Linia va fi folosită și de trenurile de marfă și ar urma să reducă de aproape patru ori timpul necesar traversării Istanbulului.

Trenurile vor traversa Bosforul pe un pod uriaș

Calea ferată va trece peste Bosfor pe podul Yavuz Sultan Selim, inaugurat în 2016 și folosit până acum pentru traficul rutier. Podul a fost proiectat încă de la început cu spațiu rezervat unei linii feroviare duble, însă șinele și conexiunile necesare nu au fost puse în funcțiune. Noua investiție ar urma să transforme această rezervă într-o traversare feroviară completă între cele două continente.

Foto: Imagine generată cu AI

Trenurile de călători vor putea circula cu până la 160 km/h, iar cele de marfă cu viteze cuprinse între 80 și 120 km/h.

Cele două aeroporturi ale Istanbulului, legate în 65 de minute

Una dintre cele mai importante părți ale proiectului este legătura directă dintre Aeroportul Istanbul, aflat în partea europeană, și Aeroportul Internațional Sabiha Gökçen, situat în partea asiatică. În prezent, deplasarea cu transportul public între cele două aeroporturi durează aproximativ două ore. După deschiderea noii căi ferate, durata călătoriei ar urma să scadă la aproximativ 65 de minute.

Cele două aeroporturi vor fi conectate și la rețeaua feroviară de mare viteză a Turciei, ceea ce va permite pasagerilor să continue călătoria către alte orașe fără să mai traverseze centrul Istanbulului.

Trenurile de marfă vor face traseul în 3,6 ore, în loc de 13

Noua linie are o miză uriașă și pentru transportul de marfă dintre Asia și Europa. În prezent, trenurile pot trece pe sub Bosfor prin tunelul Marmaray, însă circulația garniturilor de marfă este limitată la anumite intervale, deoarece infrastructura este folosită intens de trenurile de călători. Între 2020 și octombrie 2025, prin Marmaray au fost transportate doar aproximativ 1,7 milioane de tone de marfă, potrivit datelor Ministerului turc al Transporturilor citate de Reuters.

După construirea noii magistrale, timpul necesar unui tren de marfă pentru traseul dintre Çayırova și Çatalca ar urma să scadă de la aproximativ 13 ore la 3,6 ore. Autoritățile turce estimează că linia va putea transporta anual aproximativ 33 de milioane de pasageri și 30 de milioane de tone de marfă.

Proiectul costă 8,27 miliarde de dolari

Costul total al investiției este estimat la aproximativ 8,27 miliarde de dolari, ceea ce o transformă într-unul dintre cele mai mari proiecte feroviare pregătite vreodată de Turcia. Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură a aprobat o finanțare de până la 1,5 miliarde de dolari. Aceasta se adaugă împrumutului de două miliarde de dolari aprobat în martie de Banca Mondială.

În total, șase instituții financiare internaționale pregătesc finanțări de aproximativ 6,75 miliarde de dolari pentru proiect. Din acest grup fac parte Banca Mondială, Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Islamică de Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Fondul OPEC pentru Dezvoltare Internațională. Turcia vrea să finalizeze licitația și să predea șantierul constructorului în cursul anului 2026.

53 de localități ar putea fi afectate de lucrări

Proiectul a fost încadrat însă în categoria investițiilor cu riscuri sociale și de mediu substanțiale. Traseul trece prin apropierea unor păduri, parcuri naturale și surse de apă importante pentru Istanbul, printre care lacul de acumulare Ömerli. Lucrările pot provoca pierderi de vegetație, zgomot, vibrații, ocuparea unor terenuri și relocarea unor locuitori.

Coridorul ar urma să afecteze 53 de localități din provinciile Istanbul și Kocaeli. Autoritățile vor trebui să pregătească planuri de despăgubire și relocare pentru oamenii și afacerile afectate. Finanțatorii estimează însă că, după deschidere, mutarea unei părți mai mari a mărfurilor de pe șosele pe calea ferată va reduce emisiile și aglomerația din Istanbul.

Noul megaproiect urmează Canalului Istanbul, paralel cu Bosforul, care ar urma să fie săpat în partea europeană a metropolei și ar oferi navelor o rută alternativă între Marea Neagră și Marea Marmara.

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