Marea Britanie testează întoarcerea în Uniunea Europeană: „Brexit a făcut mai mult rău decât bine”

Oficialii de la Downing Street discută cu institute de sondare și grupuri de reflecție pentru a testa sprijinul public pentru revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană, în timp ce premierul Andy Burnham a inclus această variantă printre opțiunile privind viitoarea relație cu blocul comunitar, relatează publicația The Guardian.

Downing Street testează opinia publică privind revenirea în UE

Oficialii de rang înalt de la Downing Street au contactat grupuri de reflecție și institute de sondare pentru a testa sprijinul public față de revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană.

Consilierii lui Andy Burnham au discutat cu experți în relațiile cu UE din cadrul mai multor organizații despre modul în care publicul ar privi o promisiune referitoare la revenirea în blocul comunitar, în contextul în care crește presiunea pentru includerea unui astfel de angajament în următorul manifest electoral al Partidului Laburist.

Unii oficiali susțin ideea ca laburiștii să promită cel puțin negocierea revenirii în blocul comunitar, lucru despre care Burnham a spus anterior că își dorește să îl vadă întâmplându-se „în timpul vieții sale”. Alții sunt însă îngrijorați că o asemenea promisiune ar putea revigora situația politică a lui Nigel Farage, liderul Reform UK.

„Brexit a făcut mai mult rău decât bine”

Burnham și-a folosit primul discurs la conferința Partidului Laburist în calitate de lider pentru a anunța o analiză a opțiunilor privind relația Marii Britanii cu Europa. Miercuri, el a adăugat că printre aceste opțiuni ar trebui să se numere și revenirea completă în Uniunea Europeană.

„Brexit a făcut mai mult rău decât bine. Așa că voi folosi oportunitatea summitului [Marea Britanie-UE] pentru a vă prezenta, pentru a prezenta țării, ceea ce cred că sunt diferitele opțiuni pentru relația pe termen lung a Marii Britanii cu partenerii noștri europeni”, le-a spus premierul, marți, delegaților.

Miercuri, el a clarificat că analiza va include și opțiunea revenirii în UE, variantă exclusă de predecesorul său, Keir Starmer.

„Am putea rămâne așa cum suntem. Aceasta este cu siguranță o opțiune, dacă oamenii cred că acesta este locul potrivit în care să rămânem. Am putea analiza ceea ce a spus [fostul cancelar conservator] George Osborne despre o uniune vamală, am putea analiza ceea ce liberalii democrați au spus la conferința lor despre piața unică sau am putea merge până la capăt”, a declarat Burnham pentru emisiunea Today, de la BBC Radio 4.

Declarațiile lui Andy Burnham au fost primite cu entuziasm de militanții pro-UE, care susțin că revenirea în Uniunea Europeană este cea mai bună modalitate de a crește ritmul de dezvoltare economică al Marii Britanii, dar au provocat și reacții dure din partea adversarilor politici. „Partidul Laburist nu poate da vina pe un vot democratic de acum mai bine de un deceniu pentru consecințele propriilor decizii economice”, a transmis Alex Burghart, liderul adjunct al Partidului Conservator.

The Guardian a aflat că declarațiile lui Burnham fac parte dintr-un efort mai amplu al Downing Street de a testa existența unui consens în privința revenirii în Uniunea Europeană, cu perspectiva unei posibile includeri a unei astfel de promisiuni în următorul manifest electoral.

Oficialii au purtat discuții cu mai multe grupuri de reflecție importante și institute de sondare, care lucrează la proiecte menite să dezvolte argumentele privind revenirea în UE și să testeze opinia publică.

Săptămâna trecută, Tony Blair Institute a publicat un document în care susține că Burnham ar trebui să inițieze discuții cu Bruxelles-ul privind revenirea Marii Britanii ca stat membru, dar numai dacă Europa își relaxează reglementările în domenii precum energia și tehnologia. În aceeași zi, grupul de campanie pro-UE Best for Britain a publicat un sondaj amplu realizat de YouGov, potrivit căruia Partidul Laburist și-ar putea mai mult decât dubla numărul de mandate dacă s-ar prezenta la următoarele alegeri cu promisiunea revenirii în UE.

În următoarele săptămâni, influentul Institut pentru Cercetarea Politicilor Publice urmează să publice un document în care va susține revenirea țării în Ununea Europeană, în timp ce Think Labour analizează, de asemenea, cât de dificil ar fi acest proces.

Unii oficiali susțin că revenirea în UE nu ar crește sprijinul pentru Reform UK

Unii oficiali de la Downing Street sunt încurajați de sondajele care arată că o promisiune privind revenirea în blocul comunitar contribuie foarte puțin la creșterea sprijinului pentru Reform UK. Aceștia mai arată că Farage l-a atacat pe prim-ministru pentru discursul său în special din cauza promisiunii de modificare a mecanismului „triple lock” pentru pensii, și nu din cauza comentariilor sale despre Europa.

The Guardian a fost informat că unii membri ai conducerii guvernului au dorit ca prim-ministrul să folosească discursul din această săptămână pentru a promite că va începe demersurile pentru revenirea în UE după următoarele alegeri, în locul unei simple analize a opțiunilor. În cele din urmă, această variantă a fost respinsă deoarece partidul se pregătea deja pentru o dispută privind pensiile și nu dorea să îi ofere un avantaj lui Farage în contextul acuzațiilor referitoare la donații în valoare de milioane de lire sterline către partidul său.

Downing Street a transmis că prim-ministrul nu a luat niciodată în calcul să facă o astfel de promisiune în discurs și că aceasta nu a fost inclusă în niciun proiect al discursului.

Macron salută ideea revenirii Marii Britanii

Unii consideră că ar fi dificil să convingă Bruxelles-ul, care a participat la mai multe runde de negocieri privind relația Marii Britanii cu Uniunea Europeană, să înceapă discuții privind readmiterea țării în bloc.

Un sprijin important pentru susținătorii revenirii a venit însă miercuri din partea președintelui francez Emmanuel Macron, care a salutat declarațiile lui Burnham.

„Welcome back”, a spus președintele francez în limba engleză, la o conferință de presă desfășurată miercuri la Madrid. „Dacă britanicii vor să se întoarcă și dacă prim-ministrul se îndreaptă în această direcție, cred că este o veste foarte bună, atât pentru țara sa, cât și pentru europeni”, a continuat el în limba franceză.

„Marea Britanie este un partener apropiat și valoros al Uniunii Europene. Guvernul britanic este cel care trebuie să stabilească modul în care dorește să își dezvolte relația cu UE în viitor. Rămânem deschiși să discutăm despre opțiunile pe care le-ar putea propune”, a transmis un purtător de cuvânt al UE.

Discuțiile despre summitul UE-Marea Britanie

Disponibilitatea lui Burnham de a analiza toate opțiunile pare să fi fost însoțită de o intensificare a discuțiilor privind legislația europeană „Made in Europe”, care riscă să excludă produsele britanice din anumite lanțuri de aprovizionare de pe continent.