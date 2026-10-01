Un bărbat de 38 de ani din Botoșani este cercetat după ce, ani la rând, ar fi ținut slujbe într-un spațiu amenajat chiar în gospodăria sa, ca o mică biserică. Purta veșminte asemănătoare celor preoțești, folosea obiecte de cult și își promova activitatea inclusiv pe TikTok, unde se prezenta drept „Părintele Efrem”, scrie Botoșăneanul.

Ținea slujbe acasă încă din 2018

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi început să organizeze astfel de slujbe încă din 2018, iar activitatea ar fi continuat până în prezent. Totul s-ar fi petrecut într-o încăpere amenajată la domiciliul său din zona Cristinești, astfel încât să semene cu un lăcaș de cult ortodox.

Polițiștii spun că bărbatul ar fi folosit veșminte și obiecte asemănătoare celor folosite de preoți, astfel încât oamenii care veneau la slujbe să creadă că participă la activități religioase desfășurate în mod legitim. Anchetatorii verifică acum dacă prin această aparență ar fi fost obținute și foloase materiale. Dosarul vizează infracțiuni de înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Își atrăgea oamenii de pe TikTok

Cazul capătă o dimensiune și mai neobișnuită prin felul în care bărbatul își făcea cunoscută activitatea. Potrivit sursei citate, acesta era activ pe TikTok, unde se prezenta drept „Părintele Efrem” și îi invita pe oameni să participe la slujbe.

Spațiul ar fi fost amenajat într-o gospodărie din satul Fundu Herții, comuna Cristinești. Publicația locală mai scrie că oamenii care ajungeau acolo ar fi fost invitați inclusiv să se roage la o presupusă „icoană făcătoare de minuni”.

Șapte percheziții în Botoșani și Cristinești

Polițiștii au intervenit pe 30 septembrie și au făcut șapte percheziții la mai multe imobile din municipiul Botoșani și din Cristinești, folosite sau aparținând persoanei cercetate. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat mai multe obiecte și documente pe care le consideră importante pentru dosar.