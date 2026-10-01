Ramona Păun, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV, este însărcinată. Ea și Cosmin, nepotul lui George Mihăiță, vor deveni, pentru prima oară, părinți.

Ramona Păun traversează cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Vedeta PRO TV a anunțat vestea pe rețelele de socializare, unde a postat primele poze cu burtica de gravidă.

Ramona Păun este însărcinată la 40 de ani

Ea și soțul ei, Cosmin Mihăiță, au dezvăluit că își vor mări familia. Cadrele cu cei doi viitori părinți sunt din vacanța lor în Grecia.

„Începutul a tot. Creat cu dragoste. În curând” sunt mesajele prin care cei doi au decis să facă publică vestea că vor avea un copil.

În luna iulie, Ramona Păun a schimbat prefixul, împlinind frumoasa vârstă de 40 de ani. „Am împlinit 30 de ani… acum 10 ani! Două zile mi-a luat să procesez că am schimbat prefixul. Adevărul e că niciodată nu m-am simțit mai liniștită, mai echilibrată și cu mai multă claritate decât acum”, mărturisea ea.

Ramona Păun și Cosmin Mihăiță s-au căsătorit în America

În urmă cu doi ani Ramona Păun se căsătorea în secret cu Cosmin Mihăiță, nepotul lui George Mihăiță. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a făcut nunta în Statele Unite ale Americii. Evenimentul a avut loc în New York, orașul visurilor lor, după o relație de peste un deceniu.

Ramona Păun a început să lucreze la PRO TV încă din anul doi de facultate, deși părinții ei și-ar fi dorit să să meargă la Academia de Poliție. Și-a urmat visul, astfel că a ajuns să lucreze în domeniul pe care ea și-l dorea încă din copilărie.

Ramona Păun și Cosmin Mihăiță s-au cunoscut la job și au fost colegi înainte de a fi iubiți.

„Ne-am cunoscut în redacție, în urmă cu mulți ani. Am fost doar colegi o perioadă, până când am simțit că între noi există o energie dincolo de profesie. Ne-am acordat timp să ne descoperim unul pe celălalt și acum suntem recunoscători că am avut șansa să ne întâlnim”, a declarat Ramona într-un interviu pentru Libertatea.