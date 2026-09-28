Moașă falsă din Rusia, condamnată la 3,5 ani într-un lagăr, după ce bebelușul unei bloggerițe a murit imediat după ce s-a născut acasă

O instanță din Rusia a pronunțat o sentință dură într-un caz tragic ce readuce în prim-plan riscurile majore asociate nașterilor la domiciliu neasistate de cadre medicale avizate.

Natalia Kotlar, o femeie care se prezenta drept moașă, deși nu avea studii de specialitate, a fost condamnată la trei ani și jumătate de închisoare într-o colonie penitenciară cu regim general, după ce un bebeluș a murit în timpul unei nașteri pe care a coordonat-o, relatează publicația rusă MK RU.

Tragedia a vizat familia creatoarei de conținut Aisha Chigga. Pe lângă pedeapsa cu privarea de libertate, pronunțată de judecătorii Tribunalului Savelovski din Moscova, falsa moașă a fost obligată să plătească și o amendă în valoare de 300.000 de ruble.

Conform procurorilor, bebelușul bloggeriței a decedat deoarece Natalia Kotlar nu a fost capabilă să îi acorde primul ajutor la timp, lipsindu-i cu desăvârșire educația medicală necesară pentru o astfel de intervenție de urgență.

Femeia a fost găsită vinovată de exercitarea ilegală a unei activități medicale, fără a deține licența obligatorie, și de prestarea unor servicii care nu au respectat normele de siguranță, punând în pericol viața mamei și a nou-născutului.

Anchetatorii au stabilit că falsa moașă a reușit să o convingă pe bloggerița Aisha Chigga să renunțe la spital și să aleagă o naștere la domiciliu. Femeia se oferise personal să asiste travaliul. Tragedia a avut loc pe 14 decembrie anul trecut, într-un apartament din capitala Rusiei.

Potrivit datelor din dosar, procedura s-a desfășurat în apă, într-o piscină gonflabilă instalată în locuință. Imediat după expulzie, bebelușul a încetat să respire. Deși a fost chemată o ambulanță, echipajul medical ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-l resuscita pe micuț.

Istoricul Nataliei Kotlar în domeniul cursurilor pentru gravide este unul îndelungat, acesta fiind și motivul pentru care a reușit să câștige încrederea multor viitori părinți. Încă din anul 1992, ea a fondat un centru de cultură parentală, unde organiza cursuri de fitness pentru gravide, prelegeri și traininguri psihologice destinate pregătirii pentru sarcină și naștere.

Printre clienții care au participat la aceste programe s-au numărat și bloggerița Aisha Chigga împreună cu soțul ei.

Profilul falsei moașe este unul atipic, marcat de decizii radicale privind propriul stil de viață. Natalia Kotlar este mama a cinci copii, pe care i-a avut cu filosoful Aleksei Sargunas, decedat în 2007 în India. Femeia a promovat constant nașterile alternative, recunoscând public că doar unul dintre copiii săi a venit pe lume într-o unitate spitalicească.