Statele membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) vor accelera scoaterea a aproximativ 100 de milioane de barili din rezervele strategice de petrol, relatează Reuters.

Potrivit unui comunicat emis miercuri, o reuniune a Consiliului de Guvernare al IEA a fost convocată pentru săptămâna viitoare pentru a revizui situația de pe piața combustibililor.

Cele 32 de state membre IEA încă dețin aproximativ 1,1 miliarde de barili în rezervele strategice, inclusiv peste 200 milioane de barili de motorină.

Creșterea bruscă a prețurilor la motorină, pe fondul suprapunerii războiului din Iran peste cel din Ucraina, a transformat acest combustibil, esențial pentru transportul rutier de mărfuri, agricultură și industrie, într-o problemă politică și economică pe plan mondial.

Statele puternic industrializate din G7 au convenit săptămâna trecută să pună pe piață 100 de milioane de barili de țiței și motorină din rezervele strategice, după ce președintele SUA, Donald Trump, a avertizat unele țări europene că, în cazul în care nu vor elibera cantități mai mari de motorină, SUA vor interzice exporturile acestui combustibil.

Grupul G7 include SUA, Marea Britanie, Japonia și Canada, alături de Franța, Germania și Italia.