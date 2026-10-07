- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Statele membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) vor accelera scoaterea a aproximativ 100 de milioane de barili din rezervele strategice de petrol, relatează Reuters.
Potrivit unui comunicat emis miercuri, o reuniune a Consiliului de Guvernare al IEA a fost convocată pentru săptămâna viitoare pentru a revizui situația de pe piața combustibililor.
Cele 32 de state membre IEA încă dețin aproximativ 1,1 miliarde de barili în rezervele strategice, inclusiv peste 200 milioane de barili de motorină.
Creșterea bruscă a prețurilor la motorină, pe fondul suprapunerii războiului din Iran peste cel din Ucraina, a transformat acest combustibil, esențial pentru transportul rutier de mărfuri, agricultură și industrie, într-o problemă politică și economică pe plan mondial.
Statele puternic industrializate din G7 au convenit săptămâna trecută să pună pe piață 100 de milioane de barili de țiței și motorină din rezervele strategice, după ce președintele SUA, Donald Trump, a avertizat unele țări europene că, în cazul în care nu vor elibera cantități mai mari de motorină, SUA vor interzice exporturile acestui combustibil.
Grupul G7 include SUA, Marea Britanie, Japonia și Canada, alături de Franța, Germania și Italia.
Agenția Internațională pentru Energie este principalul organism de consiliere pe probleme energetice mondiale, fiind formată în prezent din 32 de stat membre și 13 asociate. IEA a fost înființată ca răspuns la primul șoc petrolier din 1973 - 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.