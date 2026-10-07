Fostul cancelar german Gerhard Schröder a efectuat miercuri o vizită la o filială din Moscova a lanțului de supermarketuri Hyperglobus, la doar câteva zile după ce a fost numit oficial membru în consiliul de supraveghere al companiei. Apariția sa publică în capitala Rusiei vine pe fondul criticilor constante din Germania legate de relațiile sale financiare și politice strânse cu regimul condus de Vladimir Putin, relatează Deutsche Welle.

Noua numire a fostului lider social-democrat marchează un nou capitol în seria de colaborări economice controversate pe care le derulează pe piața rusă, în ciuda izolării diplomatice a Moscovei de către statele occidentale.

Întâmpinat cu aplauze la periferia Moscovei

Imaginile difuzate de televiziunea rusă de stat arată cum angajații sucursalei situate la periferia vestică a Moscovei i-au întâmpinat pe Gerhard Schröder și pe soția sa, So-yeon Schröder-Kim, cu aplauze susținute.

Lanțul de hipermarketuri Hyperglobus a fost desprins anul trecut din grupul german Globus Holding, continuând să opereze independent pe piața din Rusia. Numirea lui Schröder în structura de conducere a fost anunțată oficial de companie săptămâna trecută.

„Sunt foarte încântat să fiu aici, să văd acest hipermarket minunat, să văd rezultatele muncii dumneavoastră și să vă cunosc, minunații mei colegi”, a declarat Gerhard Schröder, citat de postul de televiziune rus RBC.

În cadrul aceleiași vizite, fostul politician german a pledat deschis pentru menținerea și reluarea legăturilor comerciale dintre Rusia și statele europene, în ciuda pachetelor de sancțiuni economice impuse de la izbucnirea războiului din Ucraina.

Conform presei de la Moscova, Schröder a subliniat că schimburile economice și canalele de comunicare rămân esențiale în perioade de criză geopolitică pentru a permite menținerea unui dialog.

Istoricul legăturilor financiare cu Kremlinul și sancțiunile de la Berlin

Relațiile strânse dintre fostul cancelar și Vladimir Putin datează încă din perioada în care Schröder se afla la șefia Guvernului de la Berlin (1998-2005).

În anul 2004, declarația sa prin care l-a descris pe președintele rus drept un „democrat impecabil” a stârnit un val de indignare în spațiul public internațional.

După retragerea din politica la nivel înalt, Schröder a preluat poziții extrem de bănoase în consiliile de administrație ale unor giganți energetici controlați de statul rus, printre care producătorul de petrol Rosneft și proiectul gazoductului Nord Stream, deținut majoritar de Gazprom.

Apropierea sa de Kremlin i-a atras eticheta dură de „băiat de curier al lui Putin”, o formulare utilizată în trecut de regretatul lider al opoziției ruse, Alexei Navalnîi.

Refuzul de a se delimita de Vladimir Putin a atras consecințe directe pe plan intern. În anul 2024, statul german i-a retras lui Schröder biroul și personalul finanțate din bani publici - beneficii acordate în mod tradițional foștilor cancelari -, pe motiv că acesta nu mai îndeplinește nicio îndatorire oficială în interesul țării.

În paralel, încercările repetate ale Partidului Social Democrat (SPD) de a-l exclude din formațiunea în care s-a înscris în 1963 au eșuat din cauze juridice.

O propunere de mediere respinsă de Ucraina

Liderul de la Kremlin a sugerat în mai multe rânduri că Gerhard Schröder ar putea acționa ca un mediator de pace între Rusia, Ucraina și Europa, rol pe care fostul cancelar s-a arătat dispus să și-l asume.