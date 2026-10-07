Maricarmen Abascal, o pensionară în vârstă de 87 de ani din Madrid, a decedat după o viață de luptă împotriva evacuărilor. Cazul său a mobilizat sute de mii de oameni în toată Spania, declanșând proteste care au forțat organizarea de alegeri generale. Locuind în cartierul Retiro, Abascal a reușit să oprească patru încercări de evacuare în ultimii zece ani.

După un nou ordin de evacuare în 2026, a ajuns la spital, de unde a transmis un mesaj de mobilizare: „Luptați!” Presiunea publică a forțat fondul imobiliar care o evacuase să accepte un acord cu autoritățile, permițându-i să revină acasă pentru scurt timp, potrivit Euronews.

Maricarmen Abascal a murit miercuri, la vârsta de 87 de ani, potrivit Sindicatului Chiriașilor din Madrid. Femeia din Retiro fusese spitalizată din 23 septembrie, când a fost evacuată din apartamentul de pe strada Alcalde Sáinz de Baranda, unde locuise mai bine de șapte decenii. Ea a fost scoasă din locuință pe o targă și transportată cu ambulanța la spital.

Decesul survine după ce familia, avocatul și Sindicatul reușiseră să ajungă la un acord care i-ar fi permis lui Maricarmen să revină în locuința sa odată externată din spital. În cele din urmă, ea nu a mai apucat să se întoarcă în casa pe care o ocupa din 1956.

„Cu regret anunțăm că Maricarmen a încetat astăzi din viață”, a transmis Sindicatul, considerând că soluția găsită a venit „prea târziu”, după un proces descris drept „chinuitor”.

Evacuarea a avut loc pe 23 septembrie, după mai multe tentative anterioare. Maricarmen a părăsit atunci locuința pe o targă, asistată de personalul medical SAMUR, în timp ce sute de oameni se adunaseră în jur încercând să împiedice evacuarea.

Femeia rămăsese spitalizată de atunci. Cazul a devenit unul dintre principalele simboluri ale protestelor pentru locuințe care au avut loc la Madrid în ultimele săptămâni.

Evacuarea a declanșat o mobilizare care a depășit cazul particular al lui Maricarmen. După evacuare, au urmat proteste pentru dreptul la locuință, iar începând cu 26 septembrie a fost instalată o tabără în Puerta del Sol, unde participanții au cerut noi măsuri împotriva evacuărilor și a creșterii chiriilor.

Cazul a intrat, de asemenea, în plin dezbatere politică privind cele două decrete referitoare la locuințe promovate de Guvern. Textele au fost respinse inițial de Congres pe 2 octombrie, dar Executivul le-a reaprobat în această săptămână, după anunțarea alegerilor generale din 29 noiembrie.

În comunicatul său, Sindicatul asociază mobilizările de după evacuare cu demonstrațiile, taberele de protest și apelul la o grevă generală pentru locuințe, deși organizația include printre consecințele politice și devansarea alegerilor – o interpretare care aparține chiar colectivului respectiv.

Sindicatul Chiriașilor a menționat rolul jucat de Maricarmen în protestele din ultimele săptămâni și a dat asigurări că va continua mobilizările pentru dreptul la locuință.