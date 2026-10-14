Un bunic de 101 ani face exact ce mulți evită pentru sănătate. Obiceiul său a devenit viral

În timp ce tot mai mulți tineri din întreaga lume și din China adoptă stiluri de viață extrem de stricte, orientându-se către diete fără zahăr, remedii din medicina tradițională și rutine rigide de îngrijire, un bărbat în vârstă de 101 ani din provincia Zhejiang demonstrează că longevitatea poate avea și reguli complet neconvenționale, conform South China Morning Post.

Pasiune pentru fructe de mare proaspete și o combinație neobișnuită la desert

Lu Shizeng a devenit o adevărată senzație în mediul online după ce povestea stilului său de viață a fost mediatizată, stârnind valuri de curiozitate atât în rândul internauților, cât și al specialiștilor în sănătate.

Centenarul consumă cu plăcere băuturi răcoritoare acidulate, fructe de mare în cantități impresionante și nu se ferește de mici plăceri culinare considerate de obicei „nesănătoase”.

Bărbatul de 101 ani locuiește în zona rurală din provincia estică Zhejiang. Lu este extrem de selectiv când vine vorba despre mâncare.

Până anul trecut, bătrânul obișnuia să meargă singur cu tricicleta la piața din cel mai apropiat oraș, din cinci în cinci zile, pentru a-și face provizii de alimente proaspete.

După ce a căzut, familia i-a interzis să mai conducă vehiculul, însă prioritățile sale culinare au rămas neschimbate.

Bărbatul de 100 de ani folosește de două ori în fiecare zi un scaun de masaj, dimineața și după amiaza, pentru a se relaxa.

„Nora mea a cumpărat acest aparat acum șase sau șapte ani. Este ușor de utilizat. Trebuie doar să apeși un buton de pe ecran, iar masajul se va opri automat după 15 minute, așa că nu va solicita corpul”, a explicat domnul Lu, conform presei din China.

Bătrânul cheltuie cea mai mare parte din economii și din pensie pe alimente de calitate, preferând carnea de porc, legumele și, mai ales, fructele de mare: pește, creveți și crabi.

„Bona” angajată de cei doi fii ai săi pentru a-l îngriji povestește că Lu are un apetit fantastic și că poate termina fără efort o jumătate de castron de orez și o farfurie întreagă de crabi la o singură masă.

Mătușa Wang, îngrijitoarea bărbatului, le-a declarat reporterilor: „Bunicul are dinți buni și o poftă de mâncare bună. Nu poate trăi fără orez la niciuna dintre mesele sale și nu se satură niciodată de el. Poate mânca jumătate de castron de orez și poate termina o farfurie întreagă de crabi.”

Pe lângă pasiunea pentru fructele de mare și fructele dulci de sezon, precum pepenele verde, perele și mandarinele, Lu Shizeng are un obicei care i-a uimit pe mulți: își face stocuri de Coca-Cola și Sprite.

Preferatul său este un pahar de Sprite rece ca gheața, în care adaugă câteva picături de vin alb tradițional.

Bucătăria bătrânului era plină cu lăzi de Sprite și Coca-Cola, iar în frigider se afla o sticlă de Sprite pe jumătate goală, atunci când a fost vizitat de reporteri.

Baxuri întregi de sucuri, în casa bunicului Lu Sursa foto: X/ Nico

O stare de spirit de invidiat

În ciuda dietei care ar da peste cap teoriile nutriționiștilor, starea de sănătate a centenarului este excelentă.

Lu se mândrește cu faptul că are o tensiune arterială scăzută, o memorie foarte bună care îi permite să își amintească amănunte din tinerețe și că răcește extrem de rar.

„Unii vârstnici pot avea un accident vascular cerebral după o căzătură, dar eu sunt perfect sănătos. Îmi amintesc destul de bine și lucruri din tinerețe”, a spus bătrânul.

Secretul real al longevității sale pare să fie legat mai degrabă de disciplina somnului și de lipsa stresului.

Bătrânul respectă un program zilnic foarte strict: ia cina la ora 17:00, se odihnește și se culcă în jurul orei 20:00.

Deși se trezește la ora 4:00 dimineața, petrece încă două ore relaxându-se și întinzându-se în pat înainte de a se ridica la ora 6:00. În plus, puiul de somn de la prânz este o regulă de la care nu se abate niciodată.

O altă sursă de mulțumire pentru Lu este sprijinul financiar primit din partea statului.

În provincia Zhejiang, din China, persoanele care depășesc vârsta de 100 de ani primesc o alocație lunară de longevitate în valoare de 800 de yuani (aproximativ 120 de dolari - în jur de 600 de lei), o sumă considerabil mai mare decât cei 100 de yuani (în jur de 70 de lei) acordați persoanelor cu vârste între 90 și 99 de ani.

Pe rețelele de socializare utilizatori au glumit spunând că experții în nutriție ar putea fi dezamăgiți de aceste obiceiuri.

„Să trăiești până la 101 ani consumând Coca-Cola - unii experți s-ar putea să fie nemulțumiți acum”, a spus cineva din mediul online.

„O dispoziție bună și un program regulat de somn sunt cele mai importante motive ale longevității sale”, a comentat cineva.

Altcineva a comentat: „Unii oameni se nasc așa. Stilul lor de viață este doar un factor minor în longevitatea lor, lucru la care peste 99,9% dintre oameni pot doar visa.”