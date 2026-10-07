Fostul agent CIA David Rush a pledat vinovat pentru deturnare de fonduri publice după ce a furat 194 de milioane de dolari, relatează AFP.

David Rush (49 de ani) și-a recunoscut vinovăția în urma unei înţelegeri cu procuratura. Pronunţarea pedepsei a fost stabilită pentru 28 ianuarie 2027. Fostul agent CIA riscă cel mult 20 de ani de închisoare, o amendă şi obligaţia de a restitui banii deturnați.

David Rush, fostul agent acuzat că a furat de la CIA Sursa foto: Profimedia

Descoperit în urma unei anchete interne a CIA

„Funcţionarii federali au ca misiune să servească poporul american şi nu să se servească pe ei înşişi”, a comentat secretarul american al justiţiei, Todd Blanche, citat într-un comunicat.

„David Rush a abuzat de poziţia sa pentru a înşela încrederea publică şi trebuie să dea socoteală pentru faptele sale”, a declarat, citat, de asemenea, într-un comunicat, directorul CIA, John Ratcliffe.

Ratcliffe precizează că Rush a fost semnalat FBI în urma unei anchete interne efectuate de CIA.

Schema pusă în aplicare de fostul spion

Începând din octombrie 2025 şi până când a fost arestat în mai 2026, David Rush a creat un program fictiv pentru a obţine fonduri destinate unor operaţiuni confidenţiale.

În realitate, aceste fonduri au fost folosite pentru cumpărarea unor proprietăţi, ceasuri de lux, lingouri de aur şi a cel puţin o maşină foarte scumpă, potrivit acuzării.

În plus, David Rush este acuzat că a livrat, către sfârşitul anului 2025, informaţii confidenţiale despre o sursă umană clandestină din Statele Unite unui oficial guvernamental străin neprecizat. Însă el nu este inculpat cu privire la această acuzație.

300 de lingouri de aur și ceasuri de lux

David Rush deţinea o abilitare „top secret” şi avea acces la informaţii clasificate datorită poziţiei sale în CIA, pe care a obţinut-o după ce a minţit cu privire la diplome şi la cariera sa în marina americană.