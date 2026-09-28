Șoferul care a intrat într-un Carrefour cu Porsche-le a fugit și a lăsat rănită în mașină o femeie pe care abia o cunoscuse într-un bar

Un șofer de 33 de ani din Zwevegem, Flandra de Vest, a provocat haos duminică seara, în jurul orei 21.00, pe Doorniksesteenweg, Avelgem. La volanul unui Porsche Turbo negru, bărbatul a pierdut controlul mașinii, intrând mai întâi în vitrina agenției imobiliare Century 21, iar apoi în magazinul Carrefour Market, conform publicației HLN. După incident, șoferul a fugit de la locul faptei, lăsându-și în urmă pasagera rănită.

Impact devastator în centrul orașului Avelgem

Martorii oculari au descris scena ca fiind una dramatică. „Am auzit două bubuituri puternice”, a povestit un localnic. „Când am ieșit, am văzut epava. L-am văzut pe șofer ajutat să iasă din mașină de doi sau trei prieteni. L-au întins într-o grădină, iar apoi au fugit”.

În tot acest timp, pasagera, o tânără care îl întâlnise pe șofer cu doar câteva ore înainte, a fost lăsată în urmă în mașină. „Fata a declarat că nu-l cunoaște pe șofer și că îl întâlnise recent la un pub”, a precizat un localnic. Ea a fost salvată de echipele de urgență și transportată la spital cu răni minore.

Un stâlp de beton evitat la limită

Primarul orașului, Lut Deseyn, a subliniat că incidentul putea avea un deznodământ mult mai grav. „A ratat la limită stâlpul de beton din fața intrării. Altfel, ar fi fost o altă poveste”, a declarat oficialul. Fațadele agenției imobiliare și supermarketului au fost grav avariate, fiind necesară intervenția pompierilor pentru a preveni prăbușirea clădirilor.

Șoferul s-a predat poliției

La o zi după eveniment, bărbatul implicat s-a predat autorităților prin intermediul avocatului său. Jana De Wulf, purtătoarea de cuvânt a poliției Mira, a confirmat acest lucru: „Va fi interogat mâine cu privire la accident”. Anchetatorii suspectează că alcoolul sau drogurile ar putea fi factori care au contribuit la accident, dar rezultatele investigației vor confirma acest lucru.

Pagube semnificative, dar fără victime

Pe lângă distrugerea completă a Porsche-ului, incidentul a lăsat în urmă un peisaj dezolant. Vitrinele agenției Century 21 și ale supermarketului Carrefour au fost distruse, iar alte ferestre de pe partea opusă a străzii au fost sparte. Totuși, nimeni altcineva nu a fost rănit.

Arne Vercoutere, reprezentantul agenției imobiliare, a declarat: „Vitrina mea a avut destul de mult de suferit. Este regretabil, dar mă bucur că nimeni nu a fost grav rănit sau că nu au existat victime, pentru că s-ar fi putut termina mai rău”. Agenția s-a redeschis luni, iar lucrările de reparație sunt în plină desfășurare.

Carrefour Market, funcțional din nou

Echipa Carrefour Market a muncit până târziu în noapte pentru a înlătura molozul. Proprietarul magazinului a confirmat că unitatea este din nou deschisă: „Parcarea noastră și a doua intrare sunt situate pe cealaltă parte a clădirii. Partea avariată a fost împrejmuită cu scânduri”.

Incidentul a atras atenția localnicilor