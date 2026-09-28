Aurul și argintul se prăbușesc pe piețele internaționale. Ce a declanșat scăderea metalelor prețioase

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Prețurile aurului și argintului au scăzut semnificativ luni, pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor guvernamentale la nivel global, ceea ce a diminuat interesul investitorilor pentru metalele prețioase, informează News.ro. Acestea sunt considerate active care nu generează dobândă, iar declinul lor a afectat și acțiunile marilor companii miniere.
Conform datelor CME Group, contractele futures pe aur de la COMEX au înregistrat o scădere de 3,37%, ajungând la 4.143,30 de dolari pe uncie. În același timp, argintul a suferit pierderi mai mari, contractele futures coborând cu 5,22%, până la 61,42 de dolari pe uncie.
Impactul negativ s-a resimțit și pe Wall Street. Acțiunile Sibanye Stillwater au scăzut cu 4,4%, fiind cotate în jurul valorii de 10,14 dolari, în timp ce Harmony Gold Mining a înregistrat un declin similar, ajungând la 17,63 de dolari. Newmont Corporation a pierdut aproximativ 4,5% din valoare.
Producătorii de argint s-au confruntat, de asemenea, cu presiuni. Silvercorp Metals s-a depreciat cu 4%-5%, tranzacționându-se la 10,9 dolari pe acțiune, iar Hecla Mining a înregistrat o scădere de 5,17%, până la 17,25 de dolari pe acțiune. Acțiunile Endeavour Silver au pierdut aproape 6% în tranzacțiile premarket.
Aceste evoluții vin pe fondul speculațiilor privind noi majorări ale dobânzilor de referință de către Rezerva Federală a Statelor Unite, în încercarea de a controla inflația. Creșterea randamentelor obligațiunilor guvernamentale a contribuit și ea la scăderea atractivității metalelor prețioase.
„Dacă majorările de dobândă aduc inflația sub control, aurul se confruntă cu presiuni persistente”, a declarat Max Baecker, președintele companiei American Hartford Gold. În schimb, acesta a explicat că, în cazul în care inflația rămâne ridicată sau tensiunile economice cresc, cererea pentru aur ca activ de diversificare ar putea fi susținută.
Baecker a mai precizat că, pe lângă dobânzi, și alte dinamici globale influențează piața aurului. De exemplu, băncile centrale au achiziționat un volum record de 289 de tone de aur în trimestrul al doilea din 2026. Potrivit lui, aceste achiziții reprezintă o strategie de rezervă pe termen lung, independentă de deciziile de politică monetară ale Rezervei Federale.