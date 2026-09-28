Aurul și argintul se prăbușesc pe piețele internaționale. Ce a declanșat scăderea metalelor prețioase

Prețurile aurului și argintului au scăzut semnificativ luni, pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor guvernamentale la nivel global, ceea ce a diminuat interesul investitorilor pentru metalele prețioase, informează News.ro. Acestea sunt considerate active care nu generează dobândă, iar declinul lor a afectat și acțiunile marilor companii miniere.

Conform datelor CME Group, contractele futures pe aur de la COMEX au înregistrat o scădere de 3,37%, ajungând la 4.143,30 de dolari pe uncie. În același timp, argintul a suferit pierderi mai mari, contractele futures coborând cu 5,22%, până la 61,42 de dolari pe uncie.

Impactul negativ s-a resimțit și pe Wall Street. Acțiunile Sibanye Stillwater au scăzut cu 4,4%, fiind cotate în jurul valorii de 10,14 dolari, în timp ce Harmony Gold Mining a înregistrat un declin similar, ajungând la 17,63 de dolari. Newmont Corporation a pierdut aproximativ 4,5% din valoare.

Producătorii de argint s-au confruntat, de asemenea, cu presiuni. Silvercorp Metals s-a depreciat cu 4%-5%, tranzacționându-se la 10,9 dolari pe acțiune, iar Hecla Mining a înregistrat o scădere de 5,17%, până la 17,25 de dolari pe acțiune. Acțiunile Endeavour Silver au pierdut aproape 6% în tranzacțiile premarket.

Aceste evoluții vin pe fondul speculațiilor privind noi majorări ale dobânzilor de referință de către Rezerva Federală a Statelor Unite, în încercarea de a controla inflația. Creșterea randamentelor obligațiunilor guvernamentale a contribuit și ea la scăderea atractivității metalelor prețioase.

„Dacă majorările de dobândă aduc inflația sub control, aurul se confruntă cu presiuni persistente”, a declarat Max Baecker, președintele companiei American Hartford Gold. În schimb, acesta a explicat că, în cazul în care inflația rămâne ridicată sau tensiunile economice cresc, cererea pentru aur ca activ de diversificare ar putea fi susținută.