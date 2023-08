Cele mai bune destinații de vacanță, toamna

De ce să mergi în vacanță, toamna

Toamna, vremea este mai blândă și mai plăcută decât vara, când căldura poate fi de-a dreptul sufocantă și chiar incomodă. Natura se îmbracă în culori calde și uimitoare, care îți vor încânta privirea și îți vor oferi un spectacol vizual de neuitat. În călătoriile tale, poți să descoperi și alte frumuseți ale toamnei, pe lângă peisaje multicolore, cum ar fi recolta bogată de fructe și legume, festivalurile tematice sau tradițiile locale.

În plus, toamna nu este considerată plin sezon turistic, așadar, prețurile la cazare, transport și alte servicii devin semnificativ mai accesibile. Poți să profiți de oferte speciale și de reduceri, care îți vor permite să economisești bani și, cu un buget mai mic, poți accesa mai multe activități sau destinații de vacanță. De asemenea, poți să eviți aglomerația și cozile la diferite atracții turistice, care sunt foarte populare. Iată unele dintre cele mai populare destinații de vacanță, toamna:

Destinații de vacanță, toamna

Avignon

Destinații de vacanță, toamna -Avignon

Deși mulți turiști merg în Franța în lunile fierbinți și aglomerate de vară, poate cea mai încântătoare perioadă a anului pentru a vizita sudul Franței este toamna. Piețele pline de culoare în aer liber, străzile pietruite ale satelor de pe deal și podgoriile colorate sunt refăcute după invazia turistică de vară, iar vânturile reci și violente de iarnă nu au sosit încă. Zilele sunt însorite și mângâiate și temperatura caldă, dar nu din cale afară.

Avignon poate fi una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță, toamna. Vizitați istoricul Palais des Papes (Palatul Papal), unde papii din secolul al XIV-lea au fugit de corupția Romei, fără mulțimea de turiști care dau năvală în lunile de vară. Festivalul Vinului Côtes du Rhône are loc și aici la începutul lunii noiembrie și poate fi un eveniment foarte plăcut.

Descoperă și cele mai frumoase sate din România pe care să le vizitezi în toamna asta.

Valea Loarei

Valea Loarei

Nu doar Avignon este o destinație populară, ci întrega Vale a Loarei, care este o regiune din centrul Franței, este apreciată pentru peisajele sale spectaculoase, castelurile splendide, podgoriile pitorești și satele istorice.

Valea Loarei se întinde pe 175 de mile de-a lungul râului Loara, răsucindu-se și cotind prin unele dintre cele mai frumoase sate ale Franței, cum ar fi Amboise, unde Leonardo da Vinci a trăit ultimii câțiva ani din viața sa. Alte sate istorice din regiune includ Tours, Chinon, Anglers, Saumur și Orleans. Orașul Blois este important pentru castelul său, unde regii și aristocrații francezi se întâlneau adesea.

Praga

Destinații de vacanță toamna – Praga

Toamna, Praga este o destinație incredibilă, cu mai puțini vizitatori ca în plin sezon și, prin urmare, convenabilă pentru cei care doresc să petreacă timp, în liniște, cu prietenii și familia. Restaurantele cu delicatese cehe sunt mai puțin aglomerate și poate fi seoznul perfect pentru o escapadă romantică.

Construit între secolele al XI-lea și al XIV-lea, Praga este un oraș plin de arhitectură monumentală care se întinde pe ambele maluri ale râului Vltava. Podul istoric Charles Bridge leagă cele două părți cu Orașul Vechi și Orașul Nou, pe de o parte, și districtul Castelului Praga și Mala Strana, pe de altă parte. Este un oraș în care se poate merge pe jos și este ușor să te deplasezi cu ajutorul sistemului de transport în comun.

Dealul Castelului oferă o vedere panoramică asupra acoperișurilor din Praga. Este ușor să apreciezi atracțiile orașului, fără a fi îngrijorat de mulțimile zgomotoase.

Bordeaux, Franța

Bordeaux, Franța

Bordeaux este cunoscută ca fiind printre cele mai frumoase destinații de vacanță din Europa, toamna, deoarece îmbină gastronomie și istorie, ca să nu mai vorbim de plajele din Arcachon și de podgoriile din Saint-Emilion.

Bordeaux este considerată una dintre cele mai mari regiuni producătoare de vin din lume, generând anual peste 800 de milioane de sticle de mărci de vin prestigioase. Se numără, de asemenea, printre cele mai populare locuri de vizitat în Franța.

Construit pe râul Garonne, la doar o jumătate de oră în interiorul Oceanului Atlantic, Bordeaux este un oraș-port major, plin de arhitectură rafinată, situri istorice și o scenă de artă și cultură de clasă mondială, toate completate cu o atmosferă relaxată. Centrul orașului Bordeaux, cunoscut sub numele de Zona pietonală, are peste 350 de structuri istorice și repere care includ biserici medievale, un amfiteatru roman și poduri vechi fermecătoare, cum ar fi Ponte de Pierre. Orașul are, de asemenea, câteva piețe frumoase, dintre care Place de la Bourse este cea mai uimitoare.

Lake District

Lake District

Situat în nord-vestul Angliei, în comitatul Cumbria, Lake District este al doilea parc național ca mărime din Marea Britanie. Principalele atracții sunt lacurile, munții și dealurile sculptate de eroziunea glaciară și oferă peisaje dramatice. Este principala destinație a Angliei pentru drumeții și alpinism. Printre cele mai populare destinații de vacanță toamna, în Regatul Unit, parcul este vizitat de aproximativ 14 milioane de turiști în fiecare an.

Edinburgh

Edinburgh

Vizitatorii din Edinburgh trebuie să fie pregătiți să experimenteze istoria, de la străzile pietruite până la Castelul Edinburgh, care este simbolul capitalei Scoției.

Edinburgh este plin de monumente istorice, începând cu orașele vechi cu clădiri istorice și situri între ele. Castelul Edinburgh, care se află în vârful unui deal cu vedere la oraș, reprezintă orașul vechi și istoria sa bogată.

Orașul vechi găzduiește cea mai faimoasă stradă din Edinburgh, Royal Mile, care leagă Castelul Edinburgh de Palatul Holyroodhouse. Plimbarea pe Royal Mile este locul în care mulți oameni își încep vizita la Edinburgh. După această călătorie, turiștii ar putea dori să viziteze Grassmarket, o piață medievală unde au avut loc cândva execuțiile publice.

Insulele grecești

Atena

Ținutul Greciei poate fi cel mai bine cunoscut pentru ruinele antice din Atena și pentru întemeierea Jocurilor Olimpice, și pentru plajele cu nisip fin și apeele albastre azurii.

Vremea în septembrie este încă suficient de bună pentru plajă și explorare. Exceptând Santorini, restul de locații și insule din Grecia pot fi, cel mai probabil, destul de lejere din punct de vedere al numărului de turiști. Santorini, cu ruinele sale și bisericile pitorești, este popular în orice perioadă a anului.

Descoperă cele mai frumoase plaje din Grecia.

Lacurile Plitvice

Lacurile Plitvice

Lacurile Plitvice sunt un loc plin de culoare, de vizitat în orice perioadă a anului, dar această regiune croată este cu adevărat minunată când o poți vedea prin frunzișul arămiu de toamnă. Considerată una dintre cele mai pitorești zone ale Europei, albastrul azur dat de Lacurile Plitvice este spectaculos în timpul toamnei, când copacii își arată culorile strălucitoare. Acest parc național croat oferă trasee de drumeții pentru călătorii care doresc să se bucure din plin de natură. Fotografii trebuie să se asigure că au o mulțime de filme sau carduri de memorie pentru a surprinde frumusețea toamnei în această zonă.

Munchen – Oktoberfest

Munchen – Oktoberfest

Oktoberfest a fost denumită cea mai mare petrecere a berii din lume, deoarece atrage peste șase milioane de vizitatori anual. Înainte de a se termina, oamenii vor fi băut mai mult de cinci milioane de litri (1,3 milioane de galoane) de bere.

Oktoberfest a început mai mult sau mai puțin ca o recepție informală de nuntă pentru Prințul Moștenitor Ludwig, care mai târziu a devenit rege, și Prințesa Therese care s-a căsătorit pe 12 octombrie 1810.

Locuitorii din Munchen au fost invitați să petreacă în fața porților orașului. În timp ce berea este atracția evidentă, oamenii sărbătoresc Oktoberfest cu carnavale, o paradă de costume, concerte și o liturghie catolică uriașă.

Toscana

-Toscana

Toscana este superbă toamna.În acest sezon, faimoasele dealuri din această regiune a Italiei capătă culorile aurii care le fac să arate ca un tablou renascentist. Vremea este de obicei blândă și luminoasă, oferind condiții perfecte pentru a vizita obiectivele turistice și a descoperi orașele și satele din Toscana.

Peisajul fabulos al Toscanei este încununat de orașe de piatră ale căror temelii datează de la etrusci. Fiecare se află pe vârful unui deal, unde sunt castele și turnurile care își apărau odată pozițiile de comandă. Este dificil să alegi una dintre ele, deoarece fiecare are propria arhitectură, artă, caracter și poveste de spus.

Volterra a fost un important centru etrusc înainte de venirea romanilor și încă mai are rămășițe ale ambelor civilizații astăzi. Atracțiile turistice din Arezzo sunt moștenirea numeroșilor artiști, arhitecți și poeți care au trăit acolo. La fel ca și Volterra, Cortona cu ziduri a fost o așezare etruscă și mai târziu una romană, dar adaugă și amintiri ale trecutului său florentin. Cortona este unul dintre cele mai vechi orașe din Italia. Apropierea acestor orașe de deal de orașele Florența, Siena, Pisa și Luca face din Toscana una dintre cele mai populare destinații de vacanță, toamna.

Salzburg

Salzburg

Situat în centrul Austriei, în apropiere de granița cu Germania, Salzburg este probabil cel mai cunoscut ca locul de naștere al lui Wolfgang Amadeus Mozart. Călătorii vin în al patrulea oraș ca mărime al Austriei pentru a vedea atracțiile care au inspirat o astfel de muzică de neuitat. Cu fortăreața medievală în vârf de deal, orașul vechi pitoresc Altstadt și peisajul alpin uluitor, frumusețea Salzburgului va încânta cu siguranță vizitatorii în fiecare anotimp al anului.

Întins de-a lungul malurilor râului Salzach, Salzburg este un oraș istoric care arată ca și cum ar fi fost scos dintr-o carte de povești. Pentru cei care doresc să retrăiască scene din filmul din 1965 „Sunetul muzicii”, atracțiile obligatorii includ Palatul și grădinile în stil baroc din secolul al XVII-lea, foișorul din grădinile Schloss Hellbrunn și actuala casă a familiei von Trapp, care este acum un hotel. Pasionații de Mozart pot vizita locul său de naștere, precum și o reconstrucție a casei sale, completată cu instrumente de epocă, portrete și partituri muzicale.

