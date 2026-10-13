Numele lui Cuzin Toma, actor ce îi dă viață celebrului personaj Firicel din serialul Las Fierbinți de la PRO TV, este pe buzele tuturor în această perioadă.

Vedeta a fost implicată într-un accident rutier în județul Teleorman, iar oamenii legii l-au reținut, deoarece avea permisul suspendat și ar fi consumat substanțe interzise.

Cuzin Toma conducea cu permisul suspendat

„Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat. La data de 12 octombrie, în jurul orei 18:45, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, în comuna Peretu, județul Teleorman.

În fapt, în timp ce un bărbat, de 49 de ani, conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de vehiculul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat.

La testarea cu aparatul etilometru, rezultatul a fost zero, iar după testarea cu aparatul DrugTest, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării de mostre biologice, conform legii. În baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii față de acesta. Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede”, au anunțat oamenii legii printr-un comunicat de presă.

Cum a reacționat PRO TV

Potrivit surselor Libertatea, testul cu aparatul DrugTest ar fi evidențiat consumul de cocaină și canabis în cazul actorului Cuzin Toma, care ar fi avut permisul suspendat de pe data de 22 mai 2025, după cum au spus unele surse judiciare pentru News.

„Suntem la curent cu informațiile apărute recent în presă. În acest moment, considerăm că cel mai important lucru este faptul că toate persoanele implicate sunt în siguranță și că nimeni nu a fost rănit în urma accidentului. În ceea ce privește circumstanțele în care s-a produs incidentul, avem încredere că autoritățile vor clarifica situația și că vor lua măsurile necesare, în conformitate cu legea. Ceea ce putem confirma este că nu susținem sub nicio formă astfel de comportamente care pun în pericol atât propria siguranță, cât și siguranța celor din jur”, au spus reprezentanții PRO TV în exclusivitate pentru Libertatea.

Firicel din Las Fierbinți a mai avut probleme cu legea

Actorul Cuzin Toma a mai avut probleme cu legea și în urmă cu mai mulți ani. Mai exact, în anul 2022, el a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins în anul 2018 fără permis și băut la volan, dar și sub influența unor substanțe interzise. Pentru că timp de doi ani a respectat condițiile impuse de autorități, el a scăpat de pedeapsă.

După incidentul din anul 2018, actorul nega faptul că polițiștii au deschis un dosar penal pe numele lui. „Nu am băut, nu am consumat droguri”, spunea el la acea vreme la România TV.