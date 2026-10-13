Cât costă o garsonieră în Greenfield Băneasa. Dezvoltatorul oferă posibilitatea de a testa apartamentul înainte de cumpărare

Un apartament nu poate fi evaluat întotdeauna doar în urma unei vizionări de câteva zeci de minute. În Greenfield Băneasa, dezvoltatorul le oferă potențialilor cumpărători posibilitatea de a locui temporar într-un apartament înainte de a lua o decizie. Iulia Iana, CEO Finance & Sales Impakt, vorbește în cadrul interviurilor Imobiliare.ro despre prețurile locuințelor din cartier, facilitățile pentru familii și schimbările pe care le observă în comportamentul celor care vor să cumpere o casă în nordul Capitalei.

Cât costă o garsonieră în Greenfield Băneasa

Prețurile studiourilor din Greenfield Băneasa pornesc de la 96.000 de euro, potrivit Iuliei Iana. Dezvoltatorul derulează și campanii promoționale și spune că este deschis negocierilor pentru a veni în sprijinul cumpărătorilor.

„Acum studiourile pornesc la 96.000 de euro practic. Avem diverse promoții și campanii prin care susținem cumpărătorul și susținem vânzările în proiect. Suntem deschiși spre negociere, ținem cont de modul în care clientul vine și achiziționează la noi și chiar avem în cadrul companiei noastre un broker de credit care îi ajută pe clienții noștri să acceseze finanțare, 70% din achizițiile în proiectul nostru fiind realizate prin credit bancar.”

Cum pot cumpărătorii să testeze un apartament înainte de achiziție

Una dintre inițiativele dezvoltatorului este punerea la dispoziție a unor apartamente de test, în care potențialii clienți pot experimenta viața de zi cu zi din cartier înainte să cumpere.

„Dacă atunci când îți achiziționezi o mașină te duci și faci un drive test, dacă te duci la un magazin de pantofi și probezi pantofii în magazin și vezi cum te simți în ei, pentru o vizionare care durează în jur de 30-40 de minute nu prea te convingi. Este o achiziție pe care o faci pentru o viață”, afirmă reprezentanta companiei. Experiența le permite viitorilor proprietari să vadă cum este să locuiască în Greenfield, de la accesul la magazine și facilități sportive până la apropierea de pădure, spune Iulia Iana.

Pentru această experiență este percepută o taxă de rezervare de 1.000 de euro, care poate fi inclusă în avansul pentru achiziție dacă persoana decide să cumpere apartamentul.

Greenfield Băneasa, un cartier pentru familii

Potrivit reprezentantei dezvoltatorului, familiile reprezintă o categorie importantă de cumpărători în Greenfield Băneasa. Proiectul a fost conceput ca un cartier cu facilități diverse, în apropierea pădurii, cu spații verzi și zone dedicate sportului și relaxării.

Printre facilitățile anunțate se numără și o grădiniță de stat și o școală de stat, astfel încât copiii să poată ajunge pe jos la cursuri. În ceea ce privește locuințele disponibile, dezvoltatorul are apartamente în fazele 2, 3 și 4, iar faza a cincea este programată pentru recepție în această iarnă. Oferta include studiouri și apartamente cu două și trei camere.

Impakt dezvoltă un nou proiect în nordul Capitalei

Pe lângă Greenfield Băneasa, Impakt a lansat proiectul Aria Verdi, în apropierea parcului Verdi din București. Conceptul are ca temă centrală muzica clasică, inclusiv prin amenajarea parcului central și a mobilierului urban.