Casa Albă i-a cerut marți demisia lui Kimberly Guilfoyle din funcția de ambasador al SUA în Grecia, a anunțat în primul briefing de presă secretarul de presă Katie Zacharia, conform CNN.

„Am cerut ambasadorului Guilfoyle să demisioneze”, a declarat Zacharia, adăugând: „A fost un atu extraordinar pentru echipă și îi dorim succes”.

Demisia sa vine pe fondul unor rapoarte ale presei americane conform cărora Guilfoyle ar fi cerut bani pentru acces la oficiali guvernamentali înainte de confirmarea sa, ar fi acceptat cadouri scumpe în calitate de ambasador și ar fi avut un lobbyist al unei companii grecești la întâlniri oficiale.

Avocații săi au respins acuzațiile, susținând că a respectat reglementările federale privind cadourile și raportările.

Trump a spus că nu este mulțumit de ea

Președintele Donald Trump a confirmat anterior că ia în calcul demiterea lui Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia.

„Analizăm situaţia. Da, nu suntem mulţumiţi (de ea)”, a declarat Trump reporterilor despre cea pe care a propus-o anul trecut ca ambasador al SUA în Grecia.

Guilfoyle, înregistrată cum se lăuda că primește cadouri scumpe

În plus, conform înregistrărilor, ea se roagă de un om de afaceri american să-i facă rost de o invitație la o cină în onoarea lui Eric Trump, cel de-al doilea fiu al președintelui american Donald Trump, în timpul ultimului Forum Economic Mondial de la Davos, relatează agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

Kimberly Guilfoyle neagă acuzațiile și își reafirmă loialitatea față de Trump

Kimberly Guilfoyle respinge toate acuzațiile aduse și și-a trecut în revistă, într-o postare pe X, toate „realizările strategice” din timpul mandatului.

Guilfoyle a evidențiat că a promovat activ agenda „America First”, menționând printre reușitele-cheie consolidarea parteneriatului de securitate cu aliatul NATO, facilitarea exporturilor de gaze naturale lichefiate (GNL) americane către Europa și avansarea proiectului Coridorului Vertical pentru diminuarea dependenței energetice de Rusia.

În paralel, diplomata a catalogat acuzațiile apărute recent la adresa sa drept complet false, precizând că își va apăra cu hotărâre integritatea și deceniile de serviciu public, și a ținut să își reafirme loialitatea neclintită și recunoștința față de președintele Donald Trump și secretarul de stat Marco Rubio, subliniind că devotamentul său față de mișcarea conservatoare va continua și după părăsirea postului.

Guilfoyle s-ar fi lăudat că SUA au determinat căderea Guvernului Bolojan

WSJ a mai dezvăluit că, în timpul unei cine din martie cu oficiali greci și americani, Guilfoyle a atribuit căderea Guvernului Bolojan presiunilor din partea administrației Trump și a afirmat că Washingtonul ar putea impune schimbări similare și în alte țări, inclusiv în Grecia.

Kimberly Guilfoyle (57 de ani) este fosta soție a actualului guvernator al Californiei, Gavin Newsom, și fosta logodnică a lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american. Ea a activat ca procuroare, comentatoare la Fox News și consilieră/ coordonatore de strângere de fonduri pentru campaniile lui Donald Trump.

Guilfoyle s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu într-un restaurant din București

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit la Antena 3 CNN, despre întâlnirea pe care a avut-o cu Kimberly Guilfoyle la un restaurant din București și despre acuzațiile de trădare care au venit după dezvăluirea jurnaliștilor de la The Wall Street Journal.