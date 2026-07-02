Peskov a ținut să transmită în cadrul conferinței sale zilnice de presă că Putin a fost informat de către șeful Statului Major al Rusiei, generalul Valeri Gherasimov, cu privire la „rezultatele” a ceea ce el a numit un „atac masiv de represalii” împotriva Kievului şi a altor localităţi din Ucraina.

Întrebat despre o declaraţie a şefei diplomației europene, Kaja Kallas, potrivit căreia UE va impune noi sancțiuni împotriva Rusiei, Peskov a răspuns: „Rusia va continua să intensifice presiunea asupra regimului de la Kiev pentru a-şi atinge obiectivele pe care şi le-a stabilit”.

În contextul intensificării atacurilor cu drone asupra obiectivelor energetice din Rusia și a creșterii numărului rușilor care își doresc încheierea războiului, Peskov a sugerat că actualul regim de la Moscova își va continua războiul sub pretextul asigurării „intereselor naționale” ale Rusiei, „orice s-ar întâmpla”.

Atacul aerian masiv combinat efectuat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi s-a soldat cu cel puțin 20 de morți și peste 90 de răniți doar la Kiev, potrivit ultimului bilanț cunoscut.

Apărarea antiaeriană ucraineană a neutralizat 524 de ţinte inamice din cele 570 lansate, însă 25 de rachete balistice şi 12 drone de atac au lovit clădiri rezidențiale și hoteluri pe care Peskov le-a prezentat, potrivit agenției de stat TASS, drept „ţinte militare sau cvasimilitare”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a reluat imediat propaganda lui Peskov precum că armata rusă a atacat „ținte militare și strategice” din Kiev, deși imaginile de la fața locului contrazic această teză a regimului de la Moscova.

„Chiar și Kliciko (Vitaly Kliciko, primarul Kievului – n.r.) a reușit să o spună clar de data aceasta: «A fost o noapte teribilă pentru Kiev. Cel mai mare atac». Pot adăuga un singur lucru: nu a fost îndreptat împotriva Kievului pașnic, ci împotriva unor ținte militare și strategice folosite de regimul de la Kiev pentru a ucide civili”, a scris Maria Zaharova pe canalul său de Telegram.

Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, atacul asupra capitalei Ucrainei a fost cel mai masiv de la începutul războiului. Pagube au fost constatate în toate cartierele Kievului, iar o zi de doliu a fost decretată pentru vineri, 3 iulie.

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