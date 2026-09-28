Cum arată casa scării la blocul din Rahova și când începe demolarea ultimelor etaje ale imobilului

O premieră națională în sectorul construcțiilor din România: blocul afectat din Rahova intră în faza de demolare a ultimelor etaje din 5 octombrie. Până atunci continuă intervenția de punere în siguranță a clădirii.

Stâlpii de susținere au putut fi montați doar până la etajul 5

Primăria Municipiului București informează, pe 28 septembrie, că în perioada următoare va începe demolarea etajelor superioare ale clădirii. Montarea stâlpilor de susținere a fost posibilă doar până la etajul 5. Intervenția nu poate continua de la etajul 6 până la 8 pentru că există mai mulți pereți dislocați. Muncitorii au intrat echipați cu camere video corporale.

„Muncitorii au putut monta stâlpii de susținere doar până la etajul 5. Mai sus este imposibil de urcat. De la 6 până la 8 sunt mulți pereți dislocați”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului București (PMB), pe Facebook.

Aceștia au postat și un videoclip cu modul în care arată acum casa scării la Blocul din Rahova.

Din 5 octombrie va începe demolarea etajelor superioare

În aceste condiții, constructorul Apolodor urmează să prezinte o nouă soluție tehnică pentru ultimele etaje ale blocului, astfel încât proprietarii să poată să recupereze în siguranță bunurile din apartamente.

„Zilele acestea, constructorul vine cu o nouă soluție tehnică, special pentru această zonă. Pentru ca proprietarii să poată pătrunde în siguranță să-și ia bunurile de strictă necesitate”, potrivit sursei citate.

Până la găsirea unei soluțiii, constructorul mobilizează între 28 septembrie – 2 octombrie, utilajele grele necesare intervenției de demolare a tronsoanelor afectate. Pe șantier vor fi aduse o macara și un utilaj de tip foarfecă de mari dimensiuni, echipamente vitale pentru demolarea controlată a etajelor superioare.

Va fi montat și un zid cu plasă de protecție, de 30 de metri înalțime, în dreptul Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, care se află în imediata apropiere a blocului afectat din Calea Rahovei.

„Iar din 5 octombrie va începe demolarea etajelor superioare. Este o intervenție în premieră în România”, au concluzionat reprezentanții Primăriei București.

Cauza exploziei

Explozia devastatoare de la blocul de locuințe din cartierul Rahova, din București, a avut loc în dimineața zilei de 17 octombrie 2025. În urma deflagrației, bilanțul final a indicat patru persoane decedate și maimulte persoane rănite care au necesitat spitalizare.