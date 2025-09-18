Ce sunt ghebele

Ghebele sunt ciuperci comestibile foarte apreciate în România, cunoscute științific sub denumirea Armillaria mellea. Ele sunt specii saprofite și parazite care cresc în tufe pe trunchiurile copacilor vii sau în putrefacție, în special în pădurile de foioase și conifere, fiind întâlnite în perioada septembrie-decembrie.

Ghebele pot provoca putregaiul alb al lemnului, afectând copacii în care se dezvoltă. Ele sunt ușor de recunoscut după piciorul gălbui sau brun cu un inel alb și pălăria galben-brună și sunt apreciate pentru gustul lor plăcut și textura specifică.

Pe lângă faptul că sunt comestibile, au și efecte nutriționale antioxidante și prebiotice.

Cum recunoști ghebele în pădure

Ghebele, ciupercile populare în bucătăria românească, pot prezenta riscuri semnificative pentru sănătate dacă nu sunt identificate și preparate corect. Potrivit Incredibleromania.ro, există zece specii de ghebe în Europa, dintre care cinci sunt mai răspândite și comestibile, dar numai după o prelucrare adecvată.

Ghebele (Armillaria mellea) se pot recunoaște astfel:

Pălăria are 4-15 cm diametru, este cărnoasă, inițial emisferică, apoi convexă, cu marginea răsucită în jos și o mică adâncitură centrală. Culoarea variază de la gălbui, ocru, roșcat până la brun sau brun închis, fiind presărată cu solzi mici galben-maronii, mai vizibili spre centru. Suprafața poate fi netedă pe vreme uscată și unsuroasă pe umezeală.

Lamelele sunt dese, nu foarte late, cu o culoare ce variază de la alb la galben, apoi maroniu-roșcat cu pete, decurente pe picior (își prelungește forma pe tulpină).

Piciorul are 5-20 cm lungime, 1-3 cm grosime, este filiform, fibros și elastic, cu o canelură ușor striată. Este gălbui spre maroniu deschis, mai închis spre bază, având un inel albicios, cărnos și striat, imobil (nu atârnă). La bază este uneori bulbă și are o textură pufoasă pe interior.

Apare în tufe, pe lemnul copacilor vii sau în putrefacție, în special în pădurile de foioase și conifere, în lunile septembrie-noiembrie.

Mare atenție însă, pentru consum, ghebele trebuie bine fierte și apa schimbată pentru eliminarea toxinelor, deoarece în stare crudă pot provoca tulburări gastrointestinale.

Riscuri asociate cu consumul de ghebe

Principalele pericole legate de consumul de ghebe sunt:

Confuzia cu specii toxice

Toxicitatea ghebelor crude

Pentru a elimina toxinele, ghebele trebuie fierte cel puțin 20 de minute, strecurate, stoarse și spălate abundent cu apă. Incredibleromania.ro recomandă chiar repetarea acestui proces pentru siguranță maximă. Aceste ciuperci sunt extrem de populare în bucătăria românească și recunoscute pentru proprietățile sale, iar una dintre cele mai populare rețete este cea de zacuscă de ghebe.

Culătorii începători, dar și cei experimentați, riscă să confunde ghebele cu specii toxice precum:

Amanita phalloides

Galerina marginata

Hypholoma sp. (ghebe false)

Ce este și cum recunoaștem galerina marginata, ciuperca mortală pe care o găsim foarte aproape de ghebe

Galerina marginata, cunoscută în popor drept „ghebă de brad,” este o ciupercă extrem de otrăvitoare care crește în grupuri pe cioturi și bușteni în putrefacție, mai ales în pădurile de conifere din România.

Pălăria are 1,5-4 cm diametru, inițial convexă, apoi aplatizată, cu marginea ondulată și striată, de culoare brun scorțișoară până la ocru deschis, partea centrală fiind mai închisă. Lamele sunt dese, de culoare maroniu-ruginie, iar piciorul este subțire, cilindric, de 2-10 cm lungime.

Cum se deosebește galerina marginata de ghebele comestibile

Galerina marginata și ghebele (Armillaria mellea) se deosebesc prin mai multe trăsături distinctive, esențiale pentru a evita confuziile, deoarece Galerina marginata este extrem de otrăvitoare, iar ghebele sunt comestibile:

Mărimea pălăriei: Ghebele au pălării mai mari, între 4-15 cm, rotunde și cărnoase, cu marginea răsucită inițial, pe când Galerina marginata are pălării mai mici, de 1-4 cm, subțiri și conice/turtite.

Suprafața pălăriei: Ghebele au o pălărie presărată cu solzi mici galbeni-maronii, iar Galerina marginata are o pălărie mai netedă, cu culoare maroniu scorțișoară până la ocru deschis și margini ondulate.

Lamelele: La ghebe lamelele sunt mai late, nu foarte dese, iar la Galerina marginata sunt înguste, foarte dese și aglomerate.

Piciorul: Ghebele au picior galben gălbui, fibros, cu un inel pronunțat și elastic, iar Galerina marginata are picior subțire, adesea gol pe interior, fără inel pronunțat și cu o culoare mai uniformă, brun murdar.

Mirosul: Ghebele au miros dulceag, de nuci sau făină proaspătă, iar Galerina marginata este de obicei fără miros plăcut.

Locul de creștere: Ghebele cresc în tufe pe lemnul copacilor vii sau putrezi în pădurile de foioase și conifere, pe când Galerina marginata crește în principal pe resturi lemnoase de conifere, adesea pe moarte sau putrezite.

Efectele intoxicării cu ghebe false

Conform sursei citate, consumul de Hypholoma sublateritium, o specie de ghebă falsă, poate provoca:

sindrom gastrointestinal: vomă, diaree

efect cancerigen

hemoliză (degenerarea celulelor roșii)

Pentru a evita intoxicațiile, este crucial să se cunoască diferențele între ghebele comestibile și speciile toxice similare. Incredibleromania.ro subliniază că chiar și culegătorii experimentați pot face greșeli, mai ales când specii diferite cresc în imediata apropiere.