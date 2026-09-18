Sorin Grindeanu anunță că PSD nu va vota Guvernul condus de Siegfried Mureșan: „Deja pare că gâfâie”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl critică dur pe premierul desemnat Siegfried Mureșan, susținând că acesta „pare că gâfâie” și nu este pregătit pentru funcția de prim-ministru. Declarațiile au fost făcute joi seară, la România TV, în contextul desemnării lui Mureșan de către președintele Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern.

„Când îți propune cineva să fii prim-ministru și să încerci să formezi un guvern, iar tu ești propus de partidele care te-au susținut inclusiv azi la Cotroceni, tu mai ceri timp de gândire? Păi, nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să ceri voie, de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Domnul Siegfried Mureșan trebuia să ceară voie, și nu din România”, a declarat Grindeanu, criticând lipsa de pregătire a europarlamentarului susținut de PNL și USR.

De asemenea, liderul PSD a punctat că este pentru a doua oară când președintele desemnează un premier din partea PNL, iar liberalii „parcă sunt tot surprinși”.

Grindeanu a subliniat că nu va susține un guvern condus de Mureșan: „Eu vă anunț că luni, în partid, fac Birou Permanent Național, dar eu personal le voi spune colegilor mei că nu pot vota cu cineva care a trădat România și pe români, și asta va fi propunerea mea”.

În plus, Grindeanu a anticipat un eșec în Parlament pentru Mureșan: „Eu cred că Siegfried Mureșan va pica cu glorie în Parlament și va lua probabil cel mai mic număr de voturi din istorie la învestire. Ăsta e pariul meu”.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 17 septembrie 2026, pe Siegfried Mureșan, europarlamentar susținut de PNL și USR, pentru funcția de premier. Grindeanu a acuzat că Mureșan „se antrenează de pe Facebook de vreo trei luni” și că nu este capabil să preia o responsabilitate de asemenea amploare.