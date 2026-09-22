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Suspecții de la protestul ciobanilor, aduși la audieri, după 29 de percheziții: „Nu s-a luat niciun fel de ban”

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
Dumitru Angelescu (foto)
Dumitru Angelescu (foto)
Fotoreporter
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Protestul fermierilor din Piața Victoriei, 15 septembrie 2026 Sursa foto: Dumitru Angelescu/ Libertatea
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30 de persoane sunt duse marți la audieri în dosarul violențelor de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei, după 29 de percheziții în București și 15 județe. Printre suspecți se află și un bărbat acuzat că ar fi agresat jurnaliști, conform News.

Polițiștii din București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, desfășoară marți, 22 septembrie, o amplă operațiune în dosarul privind violențele produse la protestul ciobanilor din 15 septembrie, în Piața Victoriei.

Anchetatorii pun în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere, în Capitală și în 15 județe. În total, dosarul vizează 40 de persoane, dintre care 10 se află deja sub măsuri preventive.

Persoanele vizate de mandatele de aducere puse în executare în urma perchezițiilor de marți au început să fie conduse la audieri, au precizat surse judiciare pentru News.ro.

Mai mulți suspecți au fost scoși din sediul Poliției Capitalei și urmează să fie duși către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, unde vor fi audiați.

Întrebat dacă a luat bani pentru a se infiltra printre protestatari, unul dintre suspecți a răspuns când a fost scos din sediul poliție, potrivit televiziunii Antena 3: „Nu s-a luat niciun fel de ban”.

Printre persoanele duse la audieri se află și un bărbat suspectat că ar fi agresat membri ai unei echipe de jurnaliști care transmiteau din zona protestului.

Cercetările vizează fapte precum instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe.

Potrivit anchetatorilor, în timpul protestului, unii participanți ar fi aruncat spre jandarmi „borduri, sticle, garduri metalice şi obiecte pirotehnice”.

Forțele de ordine ar fi fost, de asemenea, lovite cu pumnii, picioarele și bâtele. În timpul incidentelor au fost avariate și bunuri aparținând Jandarmeriei, inclusiv o autospecială.

Perchezițiile au loc în București și în județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui.

Polițiștii au precizat că acțiunea urmărește administrarea probelor și documentarea activității infracționale.

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Tags: Protest protest Piața Victoriei Poliția Română piata victoriei
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