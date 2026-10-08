Banca Națională a României (BNR) a anunțat că inflația va crește, din nou, până la sfârșitul anului. Deși în primele două luni din trimestrul al treilea rata anuală a inflației a cunoscut o reducere substanțială, coborând la 6,17% în luna august, această tendință pozitivă este pe cale să se inverseze. Conform celor mai recente evaluări ale băncii centrale, inflația va relua o traiectorie ascendentă până la finalul acestui an.

Această schimbare de direcție vine pe fondul unor presiuni tot mai mari legate de prețurile la combustibili și energie, dar și din cauza scumpirii materiilor prime pe piețele internaționale. Decizia și concluziile au fost formulate în urma ședinței Consiliului de Administrație al BNR din 8 octombrie 2026.

Ce determină noul val de scumpiri

Reprezentanții BNR explică faptul că reluarea creșterii inflației este alimentată de mai mulți factori externi și interni care pun presiune pe costurile de trai:

Piața energiei și a carburanților: Creșterea cotațiilor internaționale la petrol și scumpirea combustibililor pun o presiune directă asupra costurilor de transport și producție.

Creșterea cotațiilor internaționale la petrol și scumpirea combustibililor pun o presiune directă asupra costurilor de transport și producție. Materiile prime și seceta: Tensiunile din Orientul Mijlociu și seceta severă din acest an au dus la majorarea prețurilor pentru materiile prime agroalimentare.

Tensiunile din Orientul Mijlociu și seceta severă din acest an au dus la majorarea prețurilor pentru materiile prime agroalimentare. Cursul de schimb: Evoluția leului în raport cu principalele monede internaționale continuă să influențeze prețurile bunurilor din import.

Deși pe termen scurt perspectiva este uneia de creștere a prețurilor, BNR anticipează că pe termen mai lung vor apărea presiuni dezinflaționiste. Acestea vor fi generate în special de temperarea cererii agregate, ca urmare a procesului de corecție bugetară început în 2025 și continuat în 2026.

Riscuri majore: Contextul politic și crizele globale

Analiza băncii centrale subliniază că persistența incertitudinilor îngreunează realizarea unor prognoze pe termen lung. Pe plan intern, situația politică și măsurile necesare pentru reducerea deficitului bugetar — în conformitate cu Planul bugetar-structural convenit cu Comisia Europeană — rămân puncte sensibile.

Pe plan extern, conflictul extins din Orientul Mijlociu și criza energetică reprezintă cele mai mari amenințări. Acestea afectează direct puterea de cumpărare a cetățenilor, reduc încrederea consumatorilor și afectează profitabilitatea companiilor din regiune, ducând totodată la creșterea costurilor de finanțare.

În acest context economic tensionat, BNR subliniază că absorbția completă și eficientă a fondurilor europene devine vitală. Banii europeni pot contrabalansa efectele negative ale consolidării bugetare și ale conflictelor militare din regiune, susținând totodată reformele structurale și tranziția energetică a țării.

Cum a evoluat inflația în timpul verii

Prognoza BNR privind scumpirile din a doua parte a anului vine după o perioadă de acalmie temporară. În luna iulie 2026, rata anuală a inflației scăzuse la 8,16%, ajungând în august la 6,17%, de la un nivel de 10,42% înregistrat în iunie.