Zilnic postul TV difuzează, înainte, în pauză și după meciuri, emisiunea „Toată lumea la Antena”, care este prezentată destul de des de Dan Pavel. Și, pentru că îl vedem aproape zi de zi la televizor, am stat de vorbă cu prezentatorul, pentru a ne dezvălui cum este viața lui în această perioadă.

Libertatea: Să intrăm direct în subiect… Lionel Messi, Cristiano Ronaldo sau alt fotbalist? Cine crezi că e The Goat?

Dan Pavel: Cred că Messi are ceva care merge spre geniu, la fel cum au fost Federer pentru tenis, OSullivan pentru snooker, Jordan pentru baschet și așa mai departe… Dar e foarte subiectivă discuția, depinde cum te-a atins la suflet fiecare fotbalist și în care te regăsești. Cine l-a prins pe Maradona, de exemplu, nu va fi convins de nimeni că a existat altul mai bun. Eu am crescut cu senzația că Hagi e regele lumii.

În concluzie, dacă ar fi să fac un clasament al preferințelor mele, ar fi așa: Messi, Ronaldo brazilianul, Ronaldinho, Zidane, Del Piero, Hagi. Ei sunt fotbaliștii pe care i-am admirat cel mai mult. Cu tot respectul și pentru Cristiano, care reușește, cine știe cum, să împingă permanent limite de tot felul.

Prezentatorul crede că Franța va câștiga Campionatul Mondial de fotbal din 2026

–Favorita ta la Campionatul Mondial de fotbal din 2026? Ce națională crezi că va câștiga turneul final?

-Mi-a placut foarte mult Japonia la acest turneu. M-au impresionat și echipele africane. Continuă să mă impresioneze la fiecare meci naționala Franței, care joacă un fotbal foarte artistic, de pus în muzeu! Am avut și am în continuare așteptări și de la Spania. Dar cred că trofeul va merge la francezi anul acesta. Și peste patru, și peste opt ani, tot la francezi…

–Cum este să prezinți și să comentezi aproape seară de seară meciurile de la Campionatul Mondial de fotbal?

-Partea tare e că atunci când eram mic mă jucam de-a comentatorul la campionatele mondiale, de unul singur. Îmi imaginam că ajunge România în finală și dă gol în ultimul minut. Dar probabil că asta făceau mai toți copiii care erau cu fotbalul în anii ‘90.

E o experiență minunată și încerc să mă bucur de fiecare minut petrecut la emisiuni sau în comentariile de la meciuri. Este și o responsabilitate mare, pentru că încercăm să dăm ce avem mai bun, astfel încât oamenii de acasă să aibă parte de o experiență cât mai bună privind Mondialul la Antena.

–Ai devenit mai cunoscut datorită turneului final? Te recunoaște lumea pe stradă și te întreabă despre meciuri?

-Nu știu, că n-am prea ieșit din studio sau din cabina de comentariu în ultima lună… Sunt convins că publicul de sport, de fotbal, s-a mărit odată cu această ediție de World Cup. Sunt foarte mulți oameni care urmăresc meciurile și emisiunile seară de seară, vedem asta și în audiențe. Asta este în primul rând magia Campionatului Mondial, apoi și forța unei stații mari de televiziune, așa cum este Antena.

Același fenomen s-a întâmplat și cu Formula 1, care a explodat în audiențe odată cu «transferul» la Antena. Cred că e minunat ca oamenii să urmărească mai mult sport live la televizor. Ne face bine tuturor!

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–Te-am văzut prezentând, alături de Gică Popescu, și meciurile naționalei României. Cum a fost să-ți cunoști idolii la locul de muncă, în timp ce o țară întreagă se uită la tine?

-Asta e o parte de-a dreptul fascinantă pentru mine. Cunoscându-i, pe Gică Popescu, Florin Răducioiu, Gică Hagi, Ilie Dumitrescu și mulți alții, îmi dau seama și că ei nu sunt 100% constienți cât au putut să inspire, să ne bucure și să ne influențeze. Pentru mine, oamenii ăștia trebuie prețuiți pe viață și dincolo de ea. E o mare onoare să fac echipă cu ei.

–Tu ai făcut în trecut sau practici în prezent vreun sport?

-Eu vin dintr-o generație care a crescut cu ideea că e ceva anormal să nu mergi la un sport. Am jucat tenis și fotbal de pe la 6 ani și continui să fac sport cu orice ocazie. La nivel profesionist niciodată, deși era visul oricărui copil de 8 ani, în 1994. Dar e bine că mi-am dat seama repede că nu sunt de nivel profesionist, așa că am stat liniștit și mi-am văzut de treabă.

Dan Pavel are un băiețel în vârstă de 5 ani

–Cine este Dan Pavel, omul din spatele jurnalistului sportiv? Cum te-ai caracteriza?

-Sunt un om care încearcă întotdeauna să-și facă viața simplă, să mă bucur de lucruri accesibile. O carte, de exemplu, costă 30 de lei și poate fi mai tare decât o vacanță scumpă. Sunt soț și tatăl unui băiețel de 5 ani, îmi plac vinul roșu, muzica anilor ’70 și vara la umbră!

–Îți petreci aproape tot timpul liber cu băiețelul tău. Crezi că el va face vreun sport?

-Deocamdată e ca mine pe la 5 ani, adică fără nicio legătură cu fotbalul privit la televizor. Încerc să nu pun nicio presiune, să îi arăt cât mai multe, dar să îl las liber, să își aleagă el. E superactiv, oricum, e sportiv din naștere.

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