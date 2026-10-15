Șantierul lotului 1 din A0 Nord: Șanse pentru deschiderea parțială între DN1, DN1A și DN7 până la sfârșitul anului 2026

Lucrările pe Lotul 1 al Autostrăzii de Centură București (A0 Nord), derulate pe o lungime de 17,5 kilometri între A1 și DN1, au avansat vizibil în ultima perioadă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a efectuat o vizită pe șantier și a prezentat, pe 14 octombrie, stadiul investiției.

Peste 800 de muncitori mobilizați în șantier

Traseul acestui lot se află între A1 (Dragomirești Vale) și DN1 (Corbeanca), unde se conectează cu lotul 2. Amplasamentul lucrărilor este situat pe teritoriul județului Ilfov, pe raza unităților administrativ teritoriale Dragomirești Vale, Buftea, Mogoșoaia, Corbeanca și pe teritoriul județului Giurgiu, pe raza localităților Joița și Săbăreni.

Constructorii acestui segment, de 17,5 km, sunt membrii asocierii Impresa Pizzarotti & C SpA (Italia) și Retter Projectmanagement (România). Constructorul român se ocupă în principal de sectorul de 8 kilometri cuprins între DN1A (Buftea) și DN1 (Corbeanca), iar constructorul italian acoperă restul, între autostrada A1 și DN1A.

Conform reprezentantului de la Transporturi, mobilizarea pe șantier este una consistentă, pe traseu fiind prezenți 826 de muncitori și 356 de utilaje. Progresul este vizibil în special la așternerea straturilor rutiere, realizarea podurilor și pasajelor, precum și la amenajarea nodurilor rutiere.

Pe corpul autostrăzii, stratul de bază de asfalt a atins un stadiu de 76%, cel de legătură este la 56%, iar stratul de uzură a fost așternut în proporție de 39%. Totodată, marcajele rutiere de pe sectorul cuprins între DN1 și DN1A sunt aproape de finalizare, iar montarea parapetelor de protecție a ajuns la 22%.

Progres important la pasaje și noduri rutiere

În ceea ce privește lucrările din șantier, pasajul peste CF 101 București – Pitești și DN7 (în lungime de 733 de metri) are montate toate grinzile și predalele, iar placa de suprastructură este realizată în proporție de 60%. La pasajul peste râul Colentina, respectiv CF 300 și CF Mogoșoaia – Buftea (650 de metri), structura principală și plăcile suprastructurii sunt deja finalizate.

De asemenea, la pasajul de la DN1A, structura principală și straturile rutiere sunt gata, fiind în curs montarea panourilor fonoabsorbante.

La nodurile rutiere DN1A și DN7, straturile asfaltice de bază și legătură au depășit pragul de 70%, iar infrastructura ITS și cea de iluminat sunt în faze avansate de execuție sau complet finalizate pe anumite sectoare.

Termene și estimări: „Volumul de lucrări este mare, dar sper să reușim”

Deși constructorii și-au exprimat intenția de a da în trafic întregul lot până la finalul acestui an, Irinel Ionel Scioșteanu îndeamnă la prudență, subliniind că volumul de muncă rămas este foarte mare, dar că un sector parțial poate fi inaugurat.

Oficialul de la Ministerul Transporturilor subliniază că poate fi deschis traficului în 2026 segmentul dintre DN1-DN1A-DN7