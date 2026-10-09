Doi soți plecați la plimbare în urmă cu trei zile, găsiți morți într-o mașină răsturnată, în Brașov

Doi soți în vârstă, plecați de trei zile de acasă, au fost găsiți fără viață într-un autoturism răsturnat, pe un drum forestier din apropierea DJ102I, între Săcele și Valea Doftanei. Descoperirea tragică a avut loc vineri, 9 octombrie 2026, în jurul orei 13.00, potrivit publicației locale Brașov.net.

Cuplul ar fi plecat de acasă pe 6 octombrie

Poliția Municipiului Săcele a fost alertată cu privire la prezența unui autoturism răsturnat pe un drum forestier din apropierea drumului județean DJ102I.

La fața locului, autoritățile au identificat două persoane decedate în interiorul vehiculului: un bărbat în vârstă de 80 de ani și o femeie de 78 de ani, ambii din Săcele. Trupurile lor nu prezentau semne vitale la momentul descoperirii.

Potrivit anchetei preliminare, cuplul ar fi plecat de acasă pe 6 octombrie, intenționând să facă o plimbare cu mașina. Familia acestora a încercat să îi contacteze, dar fără succes, și a semnalat dispariția la poliție în seara zilei de 8 octombrie.

Destinația celor doi rămâne necunoscută, iar circumstanțele în care autoturismul s-a răsturnat pe drumul forestier sunt încă în curs de investigare, conform informațiilor publicate de Brașov.net.

Cauzele morții urmează să fie stabilite

Trupurile neînsuflețite au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală Brașov, unde vor fi efectuate necropsiile pentru a determina cauzele exacte ale decesului.