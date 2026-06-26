Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 27 iunie – 3 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 27 iunie – 3 iulie 2026

Între 27 și 29 iunie dimineața, cele două case ale comunicării, deplasărilor și învățăturii vor fi influențate de intrarea planetei Marte în zodia Gemenilor, care, până pe 11 august, va introduce un factor de disconfort emoțional, nativii fiind mai stresați, mai puțin logici în unele reacții, se vor „șifona” repede și se vor angaja în discuții pe teme spinoase fără să aibă argumente.

Împrejurări nefavorabile dialogului cu reprezentanții unor instituții în cazul în care nativii se află în călătorie.

Între 29 iunie, după ora 10:19′, și 1 iulie noaptea, Luna Plină în Capricorn, din ziua de 30 iunie, va avea un impact semnificativ asupra statutului lor profesional, social, public, unde nativii vor avea tendința să se poarte rezervat și prudent, mai ales că acestor factori astrali li se va adăuga, tot din 30 iunie, și Mercur, care va intra în mișcare aparent retrogradă; până pe 23 iulie, acesta le va permite nativilor să reevalueze ceea ce s-a petrecut sau ceea ce au decis, din 16 iunie încoace, să înțeleagă erorile comise sau neatenția lor la detalii și subtilități.

Pe 30 iunie, Jupiter va intra în zodia Leului și, până pe 26 iulie 2027, va tranzita sectorul relațiilor de prietenie, înlesnindu-le Balanțelor întâlnirea cu persoane importante care vor juca un rol important în viața lor sau care le vor ajuta să progreseze și să se afirme.

Între 30 iunie și 6 iulie, el va face o cvadratură, la grad perfect, cu Kiron, intrat pe 19 iunie în zodia Taurului, și, până pe 18 septembrie, le va atrage atenția nativilor asupra sectoarelor care vor fi puse la încercare, din 14 aprilie 2027, când va intra definitiv în zodia Taurului, pentru următorii opt ani. Între 1 iulie, după ora 22:33′, și 3 iulie, posibile certuri între nativi și cei dragi lor; pe 3 și 4 iulie, disensiuni și radicalizări ale unor relații care funcționau deja defectuos în plan uman sau afectiv.

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