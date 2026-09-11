Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 12 - 18 septembrie 2026

Între 12 și 14 septembrie, dimineața, implicare afectivă în chestiuni parteneriale care, în afara relațiilor dintre soți, nu ar fi justificate.

Contextul va dura întreaga săptămână, culminând cu o opoziție Saturn/Mercur care va accentua o serie de disfuncții fie de abordare, fie de argumentare a unui punct de vedere; cert este că nativii se vor enerva, își vor pierde cumpătul și vor introduce o notă de conflict într-o chestiune oficială (un contract), juridică, administrativă sau de cooperare.

În ziua de 14 septembrie, Luna Neagră va intra în zodia Capricornului și, până pe 11 iunie 2027, va crea situații neplăcute în viața profesională, punându-i pe nativi în situații delicate în care vor trebui să facă apel la rezervele lor de înțelepciune și diplomație pentru a le depăși. Între 14 septembrie, după ora 07:44, și 16 septembrie, seara, ipoteze sau strategii financiare plauzibile, dar care vor trebui curățate de orice factor care le-ar putea pune demersul în pericol (erori materiale, informații trunchiate, nesincerități, tentative de manipulare).

Pe 14 septembrie, se va forma un trigon regal ciudat prin asocierea planetelor Uranus, Pluton și Mercur, care pot juca un rol destabilizator în sectoarele comunicării, relațiilor parteneriale și ale relațiilor de prietenie. Între 16 septembrie seara, după ora 19:41, și 18 septembrie, entuziasm manifestat față de niște persoane care au prestații publice remarcabile în medii universitare, culturale sau de elită. Același entuziasm poate fi stârnit și de ipostazele unei excursii, ale unei călătorii, ale unei deplasări sau ale unor experiențe profesionale în străinătate..