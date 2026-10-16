Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 17 - 23 octombrie 2026

Între 17 și 19 octombrie, dimineața, devreme, griji, probleme, surprize care vor complica treburile oficiale sau profesionale ale nativilor: aceștia se vor confrunta cu ipostaze inedite, pe care vor trebui să le gestioneze cu atenție, mai ales că unii colegi sau colaboratori nu îi vor sprijini, derobându-se de orice răspundere sau implicare.

Între 19 octombrie, după ora 04:40, și 21 octombrie, după-amiază, relațiile de prietenie vor evolua în nota instaurată în ultimele săptămâni, marcată de dispute sau divergențe de opinie. Relațiile afective vor rămâne, la rândul lor, tumultuoase, ceea ce, după atâtea săptămâni, ar putea constitui un factor de iritare sau de plictiseală, nativii trebuind să demonstreze adevăratele sentimente și buna credință față de cei dragi lor; dar și aceia, la rândul lor, ar trebui să renunțe la astfel de pretenții pentru a nu-i exaspera pe cei născuți în Berbec.

Între 21 octombrie, după ora 15:35, și 23 octombrie, cele două case ale sănătății vor fi protejate prin absența tranzitelor directe prin aceste sectoare, cât și indirecte, prin casele colaterale, ceea ce înseamnă că starea lor organică și psihică va fi normală, dându-le energie și echilibru.

Pe 23 octombrie, Soarele va intra în zodia Scorpionului și, până pe 22 noiembrie, va tranzita casa a VIII-a a banilor și a beneficiilor materiale sau a ajutoarelor și a susținerii lor în chestiuni patrimoniale.