Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 4 – 10 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 4 – 10 iulie 2026

În prima parte a zilei de 4 iulie, schimbări în planul relațiilor de prietenie: alte opinii (contradictorii), alte sentimente și atașamente, alte interese sau o nouă părere despre cei care le-au fost, până atunci, apropiați nativilor. Încep să se observe primele disensiuni pe fondul opoziției Jupiter/Pluton care va funcționa până la sfârșitul lunii iulie.

Între 4 iulie, după ora 09:30′, și după-amiaza zilei de 6 iulie, efort de menținere a unui echilibru în viața de fiecare zi, Berbecii adoptând măsura și autocontrolul în activitatea profesională, în treburile cotidiene sau în alimentație. Între 9 iulie și 6 august, nativii vor fi protejați de planeta Venus care le va permite o (re)echilibrare în planul sănătății la nivelul metabolismului și al funcțiilor hepatice.

Între 6 iulie, după ora 18:07′, și 8 iulie, noaptea, târziu, plus de motivație pentru a aborda chestiunile plictisitoare din viața de fiecare zi. Pe 8 iulie, Neptun va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 12 decembrie 2026, va reedita secvențele de viață, gândurile și materializarea proiectelor rămase în așteptare din perioada când au fost conturate (16 martie – 8 iulie 2026), legate de evoluția personală, de maturizare sau de transformare.

Între 8 iulie, după ora 23:31′, și 10 iulie, sectorul banilor trebuie abordat cu prudență, Berbecii trebuind să fie atenți la mesajele venite, între 9 și 13 iulie, în diferite contexte care vor funcționa ca avertismente subtile legate de regimul salarial.

Deciziile nativilor vor trebui cântărite cu atenție iar abordările vor trebui să fie pragmatice. Venus îi va ajuta să găsească omul potrivit ori să speculeze o situație profitabilă lor care va funcționa pe termen scurt; de aceea, ei trebuie să fie atenți la detalii, la cuvinte, la afirmațiile sau la informațiile care, pentru alții, pot suna total neinteresant dar pentru ei să aibă o semnificație aparte.

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